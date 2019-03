Plenartagung des Europäischen Parlaments 11.-14. März 2019 in Straßburg - Die Schwerpunkte

Finanztrends Video zu



Berlin/Straßburg (ots) - Ablauf: Nach einer Debatte folgt in derRegel am nächsten Tag die Abstimmung.Notmaßnahmen für den Fall eines Brexit ohne Abkommenhttp://ots.de/wfnqLNDamit Bürger und Unternehmen möglichst wenig unter einem "harten"Brexit leiden müssen, stehen am Mittwoch Sondermaßnahmen inverschiedenen Bereichen zur Abstimmung.Klimaschutz-Fahrplan der EU bis 2050http://ots.de/wN9grbDebatte mit Rat und Kommission über die langfristigen Reduktionszielefür Treibhausgasemissionen. Am Donnerstag steht eine entsprechendeEntschließung zur Abstimmung.Cybersicherheit: IT-Bedrohung aus China angehenhttp://ots.de/p0FVCjSicherheitsbedrohungen für die EU durch Chinas Aufstieg imTechnologie-Bereich werden am Montag diskutiert und am Dienstagabgestimmt. Über die EU-Verordnung zur Cybersicherheit wird amMittwoch abgestimmt.Bekämpfung feindseliger Propaganda vor der Europawahl 2019http://ots.de/HBCWIaDie Abgeordneten wollen die europäischen Demokratien vorausländischen Akteuren schützen, die Fehlinformationen verbreitenoder personenbezogene Daten missbrauchen. Debatte am Dienstag,Abstimmung am Mittwoch.Parlament zu künftigen Beziehungen der EU zu Russlandhttp://ots.de/5yjQwEDie EU sollte die Verhängung weiterer Sanktionen nicht ausschließen,wenn Russland weiterhin gegen das Völkerrecht verstößt, heißt es indem Resolutionsentwurf, der am Dienstag zur Abstimmung steht.Handelsverhandlungen zwischen EU und USAhttp://ots.de/h3nwG7Das Parlament stimmt am Donnerstag darüber ab, ob es die Aufnahmebegrenzter Handelsgespräche mit den USA befürwortet, deren Abschlussan bestimmte Bedingungen geknüpft wäre.EU-Gipfel: Aussprache zu den Schwerpunkten des Europäischen Rates imMärzhttp://ots.de/rIcF1YAm Mittwoch werden die Abgeordneten ihre Ansichten zu den Prioritätendes nächsten EU-Gipfels am 21.-22. März mit der rumänischenRatspräsidentschaft und der Kommission erörtern.Beziehungen zwischen EU und Türkei müssen neu definiert werdenhttp://ots.de/YECWGqDie Abgeordneten bekräftigen ihre Empfehlung, die Beitrittsgesprächemit der Türkei formell auszusetzen, in einem Resolutionsentwurf, überden sie am Mittwoch abstimmen.Sicherheit: Besserer Informationsaustausch über Drittstaatsangehörigehttp://ots.de/csShk5Durch ein neues EU-Informationssystem (ECRIS_TCN) und die Aufrüstungeines anderen (VIS) sollen Informationen über Grenzkontrollen und ausStrafregistern wirksamer und schneller ausgetauscht werden. DebatteECRIS am Montag, VIS am Dienstag. Abstimmung ECRIS am Dienstag, VISam Mittwoch.Saubere Luft: EU-Normen besser durchsetzenhttp://ots.de/QsYjZmIn einer Entschließung, die am Mittwoch zur Abstimmung steht, wollendie Abgeordneten Wege zur Verringerung der Luftverschmutzungaufzeigen.Lebensmittelversorgungskette: Neue Regeln zur Bekämpfung des unfairenHandelshttp://ots.de/s2SSAkDer EU-Gesetzentwurf zum Schutz der Landwirte vor unlauterenHandelspraktiken durch die Käufer steht am Montag zur Debatte und amDienstag zur Abstimmung.Plenardebatte mit slowakischem Premier Pellegrini über die ZukunftEuropashttp://ots.de/O8sOjjDer slowakische Premierminister Peter Pellegrini wird am Dienstag ab10:00 Uhr mit den Abgeordneten über die Zukunft Europas debattieren.Weitere Themen auf der Tagesordnunghttp://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.htmlPlenar-Webseite (mit Live-Übertragung der Plenartagung)Videos der Plenartagungenhttp://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/plenaryPressekonferenzen und weitere Veranstaltungenhttp://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/schedulePressemitteilungen des Europäischen Parlamentshttp://www.europarl.europa.eu/news/de/press-roomMultimedia-Centerhttps://multimedia.europarl.europa.eu/de/homePodcasts des wissenschaftlichen Diensts zu Schwerpunktthemen derPlenartagunghttp://www.europarl.europa.eu/rss/de/audio-podcasts.html