Plenarsitzung des Europäischen Parlaments / 12. bis 15. November 2018 - Die Schwerpunkte / Langfristiger EU-Haushalt, Merkel zur Zukunft Europas, Günstigere Auslandstelefonate, Energieeffizienz und mehr

Berlin/Straßburg (ots) - In der Plenartagung des EuropäischenParlaments vom 12. bis 15. November 2018 stehen unter anderemfolgende Themen auf dem Programm:Langfristiger EU-Haushalthttp://ots.de/J3jMFm:Parlament setzt Prioritäten in konkrete Zahlen umDie Abgeordneten werden am Mittwoch, den 14.11. ihreVerhandlungsposition zum nächsten langfristigen EU-Haushalt 2021-2027festlegen, inklusive Euro-Beträge für jedes EU-Programm.Debatte mit Angela Merkel über die Zukunft Europashttp://ots.de/G5TgXQBundeskanzlerin Angela Merkel wird am Dienstag, den 13.11. ab 15 Uhrmit den Abgeordneten über die Zukunft Europas debattieren.Aktualisierung der Rechte von Bahnreisendenhttp://ots.de/yAVAZFDas Parlament stimmt am Donnerstag, den 15.11. über Vorschläge ab,mit denen die Regeln über die Rechte der Fahrgäste imEisenbahnverkehr aktualisiert werden.Auslandstelefonate innerhalb der EU sollen ab 2019 günstigerwerdenhttp://ots.de/oF7FHWAm Mittwoch stimmen die Abgeordneten über neue Vorschriften zurDeckelung der Preise für Telefonate ins EU-Ausland, für ein schnelles5G-Netzwerk sowie für ein Notfall-Warnsystem ab.Verleihung des Lux-Filmpreises 2018http://ots.de/BMHLTvEP-Präsident Antonio Tajani wird am Mittwoch im Plenum desEuropäischen Parlaments den Gewinner des Lux-Filmpreises 2018bekanntgeben.Ehrgeizige Ziele für erneuerbare Energien und Energieeffizienzhttp://ots.de/C2q1mFIm Rahmen des Kampfes gegen den Klimawandel wird das Parlament amDienstag über bindende Ziele für erneuerbare Energien undEnergieeffizienz bis 2030 abstimmen.Abgeordnete wollen EU-Waffenausfuhrkontrollen verschärfenhttp://ots.de/jNVeByDie Abgeordneten stimmen am Mittwoch über eine Verstärkung derKontrollen von Waffenexporten ab. EU-Länder sollen bestraft werden,wenn sie die gemeinsamen EU-Vorschriften nicht anwenden.EU-Regeln zum Schutz von Minderheitenhttp://ots.de/jmSDFLDas Parlament will EU-weite Regeln für den Schutz von Minderheitensowie Maßnahmen gegen EU-Länder fordern, die diskriminierendePraktiken anwenden. Über eine entsprechende Entschließung wird amDienstag abgestimmt.Weltweite Strategie für Migration: Debatte über Rolle vonEU-Ländernhttp://ots.de/nNi73tDie Abgeordneten werden am Dienstag die Bemühungen um eine gemeinsameweltweite Strategie zur Steuerung der Migrationsströme und die Rolleder EU-Länder bei dieser UN-Initiative erörtern.Weitere Informationen Die Schwerpunkte der Plenartagung online:http://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2018-11-12Die gesamte Tagesordnung der Plenarwoche:http://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.htmlDie Plenartagung des Europäischen Parlaments und allePressekonferenzen im Livestream:http://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/scheduleWebseite der Multimediendienste des EP (EN):https://multimedia.europarl.europa.eu/en/homeAktuelle Informationen zur Plenarwoche bei Twitter:https://www.twitter.com/Europarl_DE undhttps://www.twitter.com/EPinDeutschlandDer November-Newsletter des Verbindungsbüros des EuropäischenParlaments in Deutschland: http://ots.de/YG9Dgw