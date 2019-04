Plenar-Newsletter - Schwerpunkte der Plenarsitzung - 15.-18. April - Straßburg

Berlin/Straßburg (ots) -Sicherer Straßenverkehr: Lebensrettende Technik für Neufahrzeugehttp://ots.de/CxLthrAb Mai 2022 sind Sicherheitseinrichtungen wie intelligenteGeschwindigkeitsunterstützung und Notbrems-Assistenzsysteme inNeufahrzeugen Pflicht.Whistleblower: EU-weiter Schutz für Informantenhttp://ots.de/8p0E8VHinweisgeber, die Informationen über illegale oder schädlicheTätigkeiten offenlegen, die im beruflichen Kontext erworben wurden,werden nach neuen EU-Vorschriften besser geschützt.Frontex-Aufstockung: Ständige Reserve von 10.000 Grenzbeamtenhttp://ots.de/hkW4PDNeue Maßnahmen zur Stärkung der Europäischen Grenz- und Küstenwachestehen am Mittwoch zur Debatte und zur Abstimmung.Plenardebatte mit lettischem Premier Krisjanis Karins über dieZukunft Europashttp://ots.de/9juNI4Der lettische Premierminister Krisjanis Karins wird am Mittwoch ab10:00 Uhr mit den Abgeordneten über die Zukunft Europas debattieren.Debatte über Brexit-Verschiebung am Mittwochhttp://ots.de/4wOl5BDie Abgeordneten werden am Mittwoch ab 9:00 Uhr mit Vertretern desRates und der Kommission über die Verschiebung des Austritts desVereinigten Königreichs aus der EU diskutieren.Neue Formen der Beschäftigung: Parlament will Arbeitnehmerrechtestärkenhttp://ots.de/IjONy4Am Dienstag will das Parlament Mindestrechte für Arbeitnehmerunterstützen, die auf Abruf, auf der Grundlage von Gutscheinen oderüber Plattformen (wie Uber oder Deliveroo) beschäftigt sind.Risikobewertung im Bereich der Lebensmittelsicherheit solltransparenter werdenhttp://ots.de/E9kPGOAm Dienstag stimmen die Abgeordneten über neue Regeln ab, welche dieEU-Risikobewertungsverfahren für Lebensmittelsicherheittransparenter, unabhängiger und objektiver gestalten sollen.Verringerung der Risiken für die EU-Banken und Schutz derSteuerzahlerhttp://ots.de/LuDZjXDas Parlament wird am Dienstag über einen wichtigen Schritt zum Abbauvon Risiken im Bankensystem und zur Schaffung der Bankenunionabstimmen.Stärkere EU-Finanzaufsicht: Besserer Schutz von Steuerzahlern undVerbrauchernhttp://ots.de/ADaEavDebatte und Abstimmung über neue Regeln zur Stärkung der EU-Finanzaufsichtsbehörden, die 2011 als Folge der Finanzkriseeingerichtet wurden.Terrorpropaganda im Internet: Eine Stunde zum Löschenhttp://ots.de/ICnsFVInternetunternehmen müssen Online-Terrorpropaganda binnen einerStunde nach Eingang einer Meldung entfernen. Es besteht aber keinePflicht, alle Inhalte, die sie hochladen, zu filtern.Weitere Tagesordnungspunktehttp://ots.de/Xwm4JtWeitere InformationenTagesordnunghttp://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.htmlPlenar-Webseite (mit Live-Übertragung der Plenartagung)Videos der Plenartagungenhttp://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/plenaryPressekonferenzen und weitere Veranstaltungenhttp://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/schedulePressemitteilungen des Europäischen Parlamentshttp://www.europarl.europa.eu/news/de/press-roomMultimedia-Centerhttps://multimedia.europarl.europa.eu/de/homePodcasts des wissenschaftlichen Diensts zu Schwerpunktthemen derPlenartagunghttp://www.europarl.europa.eu/rss/de/audio-podcasts.htmlPressekontakt:Judit HERCEGFALVIPressereferentin | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1080+ 49 (0)177 323 5202judit.hercegfalvi@ep.europa.eu@EPinDeutschlandPhilipp BAUERPressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1025+ 49 (0)176 459 11952philipp.bauer@ep.europa.eu@EPinDeutschlandThilo KUNZEMANNPressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1030+ 49 (0)176 459 10841thilo.kunzemann@ep.europa.eu@EPinDeutschlandOriginal-Content von: Europäisches Parlament, übermittelt durch news aktuell