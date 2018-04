Pleite von Toys R Us brockt Hasbro Verlust ein

Weitere Suchergebnisse zu "Hasbro":

PAWTUCKET (dpa-AFX) - Die Abwicklung der Spielzeugkette Toys R Us hat den Transformers- und Monopoly-Hersteller Hasbro im ersten Quartal in die roten Zahlen gerissen.



Der US-Konzern meldete am Montag einen Verlust von 112,5 Millionen US-Dollar (92 Mio Euro). Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte der Mattel-Rivale noch rund 69 Millionen Dollar verdient. Der Umsatz sank um 16 Prozent auf 716 Millionen Dollar. Bei Anlegern kamen die Zahlen nicht gut an, die Aktie fiel vorbörslich um acht Prozent. Hasbro machte vor allem die Folgen der Toys-R-Us-Pleite für die schwachen Zahlen verantwortlich. Zudem habe es insbesondere in Europa Probleme gegeben, Lagerbestände abzubauen./hbr/DP/das