Pleite beim Bitcoin

Der Bitcoin ist am Dienstag mit einem weiteren Abschlag gehandelt worden. Eine kleine Pleite, so die Meinung der Beobachter. Denn die Kryptowährung hatte sich in den vergangenen Tagen mehrfach auf den Weg zu einem neuen Allzeithoch gemacht. Nun allerdings sind die Notierungen innerhalb von fünf Tagen um mehr als 8,5 % nach unten gerauscht. Der Trend bleibt dennoch intakt.

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



mehr >

Was für eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!