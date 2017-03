Frankfurt am Main (ots) - Smartphones verändern Lesegewohnheiten -Journalisten müssen deshalb Geschichten grundlegend anders erzählen,fordert der Gründer des Medien-Startups Playbuzz, Shaul Olmert, im"medium magazin" (Ausgabe 2-2017). Artikel müssten aus verschiedenenTeilen bestehen, weil die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne vonRezipienten nicht mehr so hoch wie früher ist. Olmert liefert dazudie nötigen Storytelling-Formate, zum Beispiel an Bild.de, FocusOnline und die "Rheinische Post". Die meisten journalistischenErzählformen heute seien nicht für Smartphones geeignet. "DieMillennials sind an Schnappschuss-artige Kurznachrichten gewoÌ^hnt",sagt Olmert. "Mit dieser Generation müssen wir anders kommunizierenals bisher, denn sonst wird sie uns künftig schlicht nicht mehrverstehen."Olmert sieht seine Aufgabe darin, Redaktionen für neue Formen derNutzeransprache zu begeistern. Mit technischer Hilfe von Playbuzz hatbeispielsweise ein Sportmagazin den Bericht über eine Veranstaltungim Stil einer Spieler-Unterhaltung in der Umkleidekabine erzählt.Solche spielerischen Formate versprechen deutliche bessere Lesequotenin der jüngeren Zielgruppe. "Junge Menschen nutzen Content nicht nureinfach mobil, sondern auch in der Sprache dieser Geräte - verkürzt,schnell, fragmentiert", sagt Olmert. "Sie lesen kein Print. Und siewissen gar nicht, wie sie mit dem Haufen an Informationen da umgehensollen."Zudem sollten Medien viel offener seien, ihre Inhalte auf anderenPlattformen zu veröffentlichen. "Sie müssen Ihre Marke künftig sehenals etwas wie einen Wanderzirkus, der mit seiner Show überall dorthingeht, wo die Menschen sind." Ein gutes Beispiel sieht Olmert in derMarke Coca-Cola, die keine eigenen Restaurants betreibe, aber in fastallen Läden der Welt vertreten ist.Shaul Olmert und Tom Pachys gründeten Playbuzz im Jahr 2012,Hauptsitz ist New York. Im März 2016 stieg Disney mit einer15-Millionen-Dollar-Investition ein. Das Unternehmen liefertPlattformen für "Interaktives Storytelling" - vor allem virale Quiz-und Umfragetools, an nach eigenen Angaben international rund 15.000Medien.Das Interview mit Shaul Olmert, geführt von Annette Milz, steht in"medium magazin" 2-2017, Seite 38-39. Es ist digital im iKioskverfügbar und kann gedruckt einzeln gekauft oder abonniert werden.Blick ins Heft: http://mmbeta.de/medium-magazin-022017/Pressekontakt:Annette Milz, Chefredakteurin medium magazin,annette.milz@mediummagazin.deOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell