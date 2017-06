Playboy Deutschland feiert 45. Jubiläum in München

München (ots) - Am Mittwochabend hat der deutsche Playboy seinen45. Geburtstag im Upside East in München gefeiert. Unter den rund 300prominenten Gästen waren auch Ex-Box-Weltmeisterin Regina Halmich,Regisseur Simon Verhoeven, Sängerin Natalia Avelon, die an diesemAbend ihr Debüt-Album präsentierte, Schauspieler Max von Thun und dasAction-Model Miriam Höller. DJ John Munich stellte seine Single"Fantasy" vor, und das Jahrhundert-Playmate, Gitta Saxx, löste ihnzur späterer Stunde als DJane ab. Am gleichen Abend wurde außerdemWiesn-Playmate Kathie Kern zum "Playmate des Jahres" gekürt. Überihre Wahl hatten im Vorfeld die Leserinnen und Leser von Playboyentschieden.Playboy-Chefredakteur Florian Boitin: "Eine Geburtstagsfeier istimmer nur so gut wie ihre Gäste. Und so macht es mich einfach nurglücklich, dass so viele gute Freunde und langjährige Partner unsererEinladung folgten, um mit uns gemeinsam in 45 Metern Höhe auf 45Jahre Erfolg im Namen des Hasen anzustoßen. Oder um es mit denGlückwünschen des Playboy-Gründers Hugh Hefner zu sagen: Möge dieParty in Deutschland noch viele Jahre weitergehen!"Fotos der Veranstaltung stehen Ihnen auf Flickr zum Download zurVerfügung: http://ots.de/fAoXYPressekontakt:Alice SchwetzHubert Burda MediaCorporate Communications089 9250 3067alice.schwetz@burda.comOriginal-Content von: Playboy, übermittelt durch news aktuell