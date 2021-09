Play Magnus: Genau im Fahrplan des „Hype Cycle“!

Als ich hier auf sharedeals.de am 1. Dezember vergangenen Jahres die Aktie des Online-Schachanbieters Play Magnus (WKN: A2QDZX) erstmals vorstellte, war sie noch weitestgehend unbekannt. In den Tagen danach aber wurde sie von einigen Kollegen ebenfalls entdeckt und positiv besprochen. Dies führte dazu, dass das seinerzeit von mir in Aussicht gestellte Kursziel nicht nur erreicht, sondern sogar um mehr als +10% übertroffen wurde.



