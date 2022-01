Play It Forward DAO kündigt Token-Launch-Auktion für $PIF-Token an

Singapur (ots/PRNewswire) -Play It Forward freut sich, die Details der $PIF-Token-Launch-Auktion (TLA) bekannt zu geben - die erste Gilden/Play-to-Earn-TLA im Jahr 2022. Play It Forward legt Wert darauf, dass der Launch fair und gemeinschaftsorientiert ist und hat sich entschieden, die Auktion am 19. Januar 2022 auf Copper Launch (https://copperlaunch.com/auctions/0xda724fa0Da9c7A17BdFB5e970Ba26b75588C5E4a) durchzuführen.Seit seinen Anfängen hat Play It Forward DAO sein Engagement für eine schlankere, benutzerfreundliche, inklusive Metaverse deutlich gemacht. In nur 6 Monaten hat Play it Forward eine Gemeinschaft von über 40.000 Teilnehmenden und mehr als 3.000 Gildenangehörigen (eine der größten Gilden weltweit) in mehreren Spielen (Axie Infinity, Thetan Arena, Pegaxy) aufgebaut.Play It Forward hat es sich zur Aufgabe gemacht, Play-to-Earn neu zu definieren, indem es ein Plug-and-Play-Metaverse für Gilden und Spieler ermöglicht. Jetzt haben Investoren endlich die Möglichkeit, in Play It Forward Token ($PIF) zu investieren und am Wachstum der Plattform, der Gilde und der Treasury teilzuhaben.Details zur $PIF Token Launch AuktionLink zur Auktion: https://copperlaunch.com/auctions/0xda724fa0Da9c7A17BdFB5e970Ba26b75588C5E4aStartdatum: 19. Januar 2022, 13 Uhr UTC / 21 Uhr GMT+8Enddatum: 22. Januar 2022, 13 Uhr UTC / 21 Uhr GMT+8Dauer des Verkaufs: 3 Tage (72 Stunden)Plattform: CopperLaunch.com (https://copperlaunch.com/auctions/0xda724fa0Da9c7A17BdFB5e970Ba26b75588C5E4a)Mindestkauf: KeineAkzeptierte Währungen: USDC, WETH, DAIBlockchain: ERC-20Inhaber von PIF profitieren von mehreren Token-Akkumulationsmechanismen:- Steigende Gildeneinnahmen in unseren Märkten und eine Reihe von Spielstipendien- Steigende Einnahmen der P2E-Board-Plattform durch Gilden und Spieler, die unsere Premium-Tools und -Dienste nutzen- Wertsteigerung der Treasury durch Frühphaseninvestitionen in GameFi Governance-Token und NFTs- Aktives Treasury-Management durch Rückkäufe mit DAO-Einnahmen und Preisunterstützung in Zeiten der SchwächeInformationen zu Play It Forward DAOPlay It Forward DAO (https://playitfwd.io/) ist die einzigartige Kombination aus einer Plattform für das Gildenmanagement (P2E Board) und einer großen Gilde mit über 3.000 Angehörigen (PIF Gilde). PIF DAO ermöglicht einen breiten Zugang zum Play-to-Earn-Gaming und ist als Wachstumsmotor eines Plug-and-Play-Metaversums positioniert. Wir sind ein Ökosystem, in dem die Beteiligten ihre Leistungen über alle Spiele hinweg verfolgen und unveränderliche Profile für die Verfolgung von Chancen erstellen können. Play It Forward, Play-to-Earn leicht gemacht.Play It Forward DAO in den sozialen Medien:Website: https://playitfwd.io Twitter: https://twitter.com/PIF_DAO Discord: https://discord.gg/pif-daoTelegram: https://t.me/PIF_DAOFacebook: https://facebook.com/PIF.DAOLinkedIn: https://linkedin.com/company/pif-daoFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1724986/The_Play_It_Forward_token__PIF_Copper_Launch.jpgPressekontakt:Ricardo Sentosa,ricardo@playitfwd.ioOriginal-Content von: Play It Forward DAO, übermittelt durch news aktuell