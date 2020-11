PlayStation 5: Hier ist, was Sie wissen sollten!

Eine neue Schätzung von VGChartz zeigt, wie viele PlayStation 5-Konsolen verkauft wurden.

Schätzungen von VGChartz besagen, dass die Konsole der Sony Corporation (NYSE:SNE) an den beiden Einführungstagen 2,1 bis 2,5 Millionen Stück verkauft wurde. Am 12. November wurde die Konsole in Nordamerika, Australien und Japan eingeführt und verkaufte sich schätzungsweise 1,3 bis 1,6 Millionen Mal. Der Bericht schätzt den Verkauf von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



