PlayFusion und Games Workshop vereinen ihre Kräfte für die Entwicklung einer neuen Warhammer AR sowie eines physischen und digitalen Sammelkartenspiels

Zum ersten Mal können Fans das Warhammer Age of Sigmar-Universummit PlayFusions proprietärer Computervision- und AugmentedReality-Technologie, der Enhanced Reality Engine(TM), erlebenCambridge, England (ots/PRNewswire) - PlayFusion(http://www.playfusion.com/), ein führendes Unternehmen im Bereichvon Enhanced Reality Entertainment und Hersteller des bahnbrechendenSammelkartenspiels (TCG) Lightseekers(https://www.lightseekers.cards/), kündigte heute eine aufregendeIP-Partnerschaft mit Games Workshop an, um einen völlig neuen Weg fürTabletop-Strategiespiele zu beschreiten und TCG-Fans die Möglichkeitzu bieten, das Warhammer Age of Sigmar-Universum zu erleben. Das neueSpiel schließt physische Sammelkarten und ein komplettesSammelkartenspiel für mobile Geräte und PCs sowie ein vollständigimmersives Erlebnis mit erweiterter Realität ein, bei dem dieproprietäre Computervisions- und Augmented Reality-Technologie vonPlayFusion, die Enhanced Reality Engine(TM), eingesetzt wird."Die Partnerschaft mit Games Workshop erfüllt den lebenslangenTraum, einen Beitrag zum Warhammer-Universum leisten zu können. DerGroßteil unseres Teams und ich sind in der Warhammer-Gemeinschaftaufgewachsen und es ist daher eine große Ehre für uns alle, nicht nurmit einem so legendären britischen Unternehmen zusammenzuarbeiten,sondern auch zu einer der originellsten und besten Fantasy-IP derWelt beizutragen", sagte Mark Gerhard, CEO und Mitgründer vonPlayFusion. "Wir sind wirklich leidenschaftlich daran interessiert,einen umfassenden und innovativen neuen Weg für die Gemeinschaft unddarüber hinaus zu entwickeln, damit sie Age of Sigmar erleben kann."PlayFusion bringt das neue Warhammer Age of SigmarChampions-Erlebnis im Juli 2018 auf den Markt. Das physischeSammelkartenspiel wird aus hunderten Sammelkarten bestehen, mit denendie Spieler ihre eigenen Kartenstapel aufbauen können, die ihrerStrategie und Taktik entsprechen. Aber auch die physischen Kartenkönnen mithilfe der Enhanced Reality Engine(TM) von PlayFusion zumLeben erweckt werden, die es Fans erlaubt, verschiedene erweiterteSpieloptionen zu nutzen und damit auf eine aufregende, neue Art dieWelt von Warhammer Age of Sigmar zu erkunden. PlayFusion wirdlangfristig mit Games Workshop zusammenarbeiten und neueSpielerweiterungen sowie zusätzliche Karten verfügbar machen.Das Spiel wird für iOS, Android und PCs entwickelt und derWarhammer-Gemeinschaft eine neue Möglichkeit bieten, das Universumentweder physisch oder als Onlinespiel auf ihren bevorzugten Gerätenzu erleben. Warhammer Age of Sigmar Champions wird des Weiteren dieeinzigartige Möglichkeit der Umwandlung von physischen in digitaleErlebnisse bieten, bei denen die Spieler ihre physischen Karten indas digitale Spiel einbeziehen und mit ihnen online spielen können."Die Zusammenarbeit mit einer so talentierten und erfolgreichenGruppe wie PlayFusion ist ein absolutes Privileg. Ihre Leidenschaft,ihr technologisches Fachwissen und ihre Umsetzungsorientierung sindunwahrscheinlich beeindruckend", sagte Jon Gillard Head of Licensingvon Games Workshop. "Die Tiefe von Warhammer Age of Sigmar und dieZusammenführung mit dem innovativen hybriden physisch/digitalenSammelkartenspiel wäre alle schon eine gewinnende Kombination, wennman dann aber noch die coole AR-Funktion hinzufügt, wird dieses Spielzu etwas ganz Besonderem."Fans können sich für Warhammer Age of Sigmar Champions unterwww.warhammerchampions.com vorab registrieren. Weitere Einzelheitenwerden auf der Games Developers Conference in San Francisco bekanntgegeben.Informationen zu PlayFusionPlayFusion hat seinen Firmensitz in Cambridge, dem technischenNirwana des UK, und ist ein mehrfach preisgekröntesTechnologieunternehmen, das Pionierarbeit für die Zukunft desEnhanced Reality Entertainment (Unterhaltung mit erweiterterRealität) leistet. Die Enhanced Reality Engine(TM) basiert aufmodernster Computervision-Technologie und integriert nahtlosphysische und digitale Welten, damit die nächste Generation vonEntwicklern, Geschichtenerzählern und Unterhaltern wirklich magische,fesselnde Erlebnisse bieten kann. Lightseekers ist das kreativegeistige Eigentum (IP) und Vorzeigeprodukt von PlayFusion und einerder am schnellsten wachsenden TCG-Titel.Informationen zu Games WorkshopGames Workshop® Group PLC (LSE:GAW.L) hat seinen Firmensitz inNottingham, UK, und stellt die besten Fantasieminiaturen der Welther. Games Workshop konzipiert, produziert, verkauft und vertreibtdie Produktpalette von Warhammer®: Age of Sigmar® und Warhammer®40.000® Spiele, Miniatursoldaten, Romane und Modellbausätze über mehrals 469 eigene Geschäfte (mit den Namen Games Workshop® oderWarhammer®), über den Web-Store www.games-workshop.com und überunabhängige Einzelhandelskanäle in mehr als 50 Ländern weltweit.Weitere Informationen über Games Workshop sowie die anderenangeschlossenen Marken und seine Produktpaletten (einschließlichseines Verlagsbereiches "Black Library" und seines Spezialstudios fürKunststofffiguren "Forge World") finden Sie unterwww.games-workshop.com.MedienkontaktGrayling Public RelationsPlayFusion@grayling.comOriginal-Content von: PlayFusion, übermittelt durch news aktuell