PlayFusion: Lightseekers stürmt auf den Nintendo-Switch

Cambridge, England (ots/PRNewswire) -Die Helden von Tantos sind auf dem Weg zu ihrem Konsolen-Debüt,während Lightseekers schon sein Debüt mit dem Nintendo-Switch gibt,der ab Mitte Januar 2019 erhältlich sein wird. Im Anschluss an denanhaltenden Erfolg des Lightseekers-Mobilgeräts ist PlayFusionsverbesserte Reality-Engine darauf ausgerichtet, das bunte undlebhafte Trading-Kartenspiel auf Nintendos Flaggschiffkonsole zubringen. Darüber hinaus wird diese Switch-Version das Cross-Play mitdem Lightseekers-Mobilgerät unterstützen.(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/800033/PlayFusion_Lightseekers.jpg )Das leicht zu erlernende Spiel von Lightseekers war weltweit einHit. Seit der Einführung des Spiels für Mobilgeräte im Juli sind zweiMillionen Spiele gespielt worden und daher werden die Spieler sichauch sicher gleich in die aufregenden Kämpfe stürzen, wennLightseekers mit dem Nintendo-Switch zusammenkommt.Durch die Verschmelzung der physischen und digitalen Welt könnendie Spieler eine ganz neue Art des Spielens erleben: Sie könnenKarten aus physischen Sammlungen scannen und dann sofort beginnen,digitale Kartendecks mit brandneuen Optionen anzupassen, neueTaktiken schmieden und sie auf das digitale Schlachtfeld bringen.Die Spieler können mit ihrem eigenen Deck im Spiel gegen AI übenoder zum Spaß gegen die Community oder Freunde antreten. Diekonkurrenzfähigsten Spieler werden in der Lage sein, in denRanglisten um ihren rechtmäßigen Platz zu kämpfen und ihreFähigkeiten in Ranglistenspielen unter Beweis zu stellen, um sich diegrößten Belohnungen zu verdienen. Das digitale Spiel bietet nunpraktische schnelle Matches, mehr individuelle Anpassung,Personalisierung und digitale Booster-Packs, um die Sammlungen derSpieler zu erweitern."Es ist einfach ein fantastisches Gefühl zu sehen, dassLightseekers auf den Nintendo-Switch zugeht", sagte Mark Gerhard, derCEO von PlayFusion. "Lightseekers war PlayFusions Debüt imSpielbereich und es macht das ganze Team stolz, zu sehen, dass dasSpiel sich auf dieses Niveau weiterentwickelt."Mit der neuen Erweiterung Lightseekers: Uprising am Horizont istdies der perfekte Zeitpunkt für neue Spieler, in die aufregende Weltvon Tantos einzutreten. Spieler können Lightseekers mit physischenKarten spielen, die in örtlichen Hobbyläden erhältlich sind, sowiedigital auf mobilen Endgeräten, Tablets und bald auch auf demNintendo-Switch. Weitere Informationen sind aufhttps://www.lightseekers.cards zu finden.Über PlayfusionPlayFusion mit Hauptsitz in Cambridge ist das technologischeNirvana des Vereinigten Königreichs. Es ist ein mehrfachausgezeichnetes Studio, das Pionierarbeit für die Zukunft derUnterhaltung mit der erweiterten Realität leistet. Zu den Titeln vonPlayFusion gehören seine Original-IP, Lightseekers und Warhammer Ageof Sigmar: Champions. Angetrieben von einer führenden proprietärenComputer-Vision-Technologie integriert sich die Enhanced RealityEngine(TM) nahtlos in physische und digitale Welten und ermöglicht esvisionären Schöpfern, Designern, Pädagogen, Entertainern undGeschichtenerzählern, wirklich zauberhafte und überzeugende Inhaltezu liefern.https://youtu.be/i-VXEBJ8LMAPressekontakt:Rob Sargent+44(0)7846223252rob.sargent@playfusion.comOriginal-Content von: PlayFusion, übermittelt durch news aktuell