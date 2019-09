PlayAGS: Kaufen, verkaufen oder halten?

PlayAGS, ein Unternehmen aus dem Markt "Casinos & Spiele", notiert aktuell (Stand 09:24 Uhr) mit 10.64 USD mehr oder weniger unverändert (-0.09 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir PlayAGS einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob PlayAGS jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 33,74. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von PlayAGS zahlt die Börse 33,74 Euro. Dies sind 31 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 48,89. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die PlayAGS-Aktie: der Wert beträgt aktuell 14,17. Demzufolge ist das Wertpapier überverkauft, wir vergeben somit ein "Buy"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Entgegen dem RSI7 ist PlayAGS hier überkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Sell" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu PlayAGS damit ein "Hold"-Rating.

3. Sentiment und Buzz: PlayAGS lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Sell"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren, was eine Einschätzung als "Sell"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für PlayAGS in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".