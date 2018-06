Play2Live implementiert interaktive Tasks für Streamer basierend auf neuronalen Netzen

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) -Hiermit können Viewer Tasks mit unterschiedlichen Bedingungen fürStreamer einrichten. Play2Live-User treffen ihre Wahl mit LUC-Tokenfür verschiedene Tasks und legen ihre Preise für Streamer fest. EineDemo für Task-Konstrukteure finden Sie hier(https://p2l.tv/aitasks/).(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/702937/Play2Live.jpg )Play2Live (P2L) (https://play2live.io/en/) - die weltweit erstedezentrale Streaming-Plattform für Gamer und e-Sport-Fans -implementierte Algorithmen zur Echtzeitüberwachung vonVideo-Streaming sowie zur Erkennung komplexer Objekte undVideoinhalte mithilfe neuronaler Netze, um interaktive Tasks fürStreamer und Viewer einzurichten und deren Ausführung zu überwachen.Dieses Konzept wird die Interaktionen zwischen Plattform-Usern aufein neues Niveau bringen sowie LUC (Level Up Coin)-Token-Einsparungenerzielen - die einzige Zahlungsmethode innerhalb von P2L.Mithilfe eines fortschrittlichen Task-Managers können Viewer Tasksfür Streamer einrichten und unterschiedliche Bedingungen dafürfestlegen. Durch Abstimmung auf P2L (https://p2l.tv/) mit LUC-Tokenkönnen User den Preis für die Ausführung bestimmter Tasks ihrerbevorzugten Streamer festlegen, darunter: Herausforderungen für denStreamer, das Spiel mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad zu vollendenoder eine bestimmte Waffe, Ausrüstung oder Fähigkeit in einemfestgelegten Zeitraum und an einem spezifischen Ort abzuschließen(Beispiel: beim Fortnite-Spiel 10 Gegner im Flush Factory mithilfevon Scharfschützengewehren eliminieren), drei Stunden langununterbrochen zu streamen oder einen Stream in einem anderen Spielzu starten usw.Alle anderen User können die Tasks mit LUC-Token unterstützen oderihre eigenen Tasks zuweisen. Ein Streamer kann alle Tasks ausführenund alle Token erhalten oder nur einen Teil ausführen undentsprechend weniger Token bekommen. Wenn der Streamer erfolgreichist, erhält er eine Belohnung in Höhe des Task-Preises. Falls erverliert, gehen alle Token zurück an die Viewer. Wie wird alsobestimmt, ob der Streamer die Task ausgeführt hat oder nicht? Einneuronales Netz überwacht den Stream und bestimmt mit maximalerPräzision, ob die Task vollendet wurde. Im Prinzip ist die Taskselbst ein intelligenter Vertrag mit einer Einlage in LUC-Token.Die aktivsten User erhalten Belohnungen in LUC. Dies ermöglichtdie Gamification der gesamten Plattform. Je intensiver sich ein Useran verschiedenen Aktivitäten beteiligt, desto mehr Token verdient er.Alexey Burdyko, CEO und Gründer von Play2Live:"Play2Live ermöglicht eine Vielzahl von Interaktionen zwischenStreamern und Viewern, darunter ein bilaterales Task-System, einerweiterter Erzeugungsprozess für Inhalte und vieles mehr. ImVergleich zu den allzu einfachen Chat-Kommunikations- undSpenden-Optionen, die viele bestehende Plattformen anbieten, ist diesein beträchtlicher Fortschritt in Bezug auf Interaktionen. Wir nutzeneinen Bilderkennungs-Algorithmus (Computer Vision) zur Analyse vonVideo-Streams. Es handelt sich um neuronale Netze, die anhand ihrereigenen Datensätze zur Erkennung trainiert werden, darunterZeitreihen, OCR und HUD von Spielen. Wir haben die Algorithmen globaloptimiert, um die Systembetriebszeit zu verkürzen. Auf diese Weisekann die Stream-Analyse selbst auf Geräten ohne GPU gestartet werden.In Zukunft wird damit auch die Analyse auf Bandlaufwerken möglichsein, statt auf Play2Live-Servern, und zusammen mit dem Video-Streamkönnen Metadaten mit den Analyseergebnissen übertragen werden. Wirsind uns ziemlich sicher, dass die Implementierung dieser Funktionendie Betrachtungsweise solcher Inhalte von Grund auf verändern wird."Vladislav Arbatov, CTO von Play2Live, ist für das Training desneuronalen Netzes zuständig. Arbatov ist der Verfasser und Leiter vonAI-Entwicklungen in den Bereichen Computer Vision (maschinellesSehen) und Natural Language Processing (maschinelleSprachverarbeitung), der Schöpfer effektiver Algorithmen zurautomatischen visuellen Erkennung menschlicher Gesichtszüge, derErfinder des ersten NeuroNaming-AI-Service sowie einer Vielzahl vonDialogsystemen für Großkonzerne.Vladislav Arbatov, CTO von Play2Live:"Interaktive Tasks werden für alle beliebten Spiele entwickelt undbis Ende des Jahres werden wir solche Funktionen für mehr als 300Spiele anbieten können. Mithilfe des internen Trainingssystems fürneuronale Netze können wir neue Arten von Events in kürzester Zeithinzufügen. Registrieren Sie sich hier für den MVP der Streaming-Plattform:
https://p2l.tv/
Website: https://play2live.io/en/