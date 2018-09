Play2Live eröffnet Beta-Testing auf Streaming-Plattform

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) -Play2Live gab am 19. September offiziell die Eröffnung derBeta-Testphase für seine Blockchain-Streaming-Plattform bekannt.Akkreditierte Streamer und Medien erhielten erstmaligen Zugriff aufdie geschlossene Testphase. Play2Live hat Broadcasts bekannter EU-und GUS-Streamer und eine Promotion, einschließlich Rückkauf vonLUC-Tokens, vorbereitet.Nach Meinung der Experten liegen die Hauptvorteile des Projekts imKauf und Verkauf von LUC-Tokens auf der Plattform, in der eigens vomUnternehmen entwickelten CDN-Lösung und im neuronalen Netzwerk.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/720354/Play2Live_Logo.jpgPlay2Live-Gründer Alexey Burdyko gab bekannt, dass sich dieBenutzer auf zahlreiche Innovationen und neue Features freuen können:"Wir haben die Betaphase seit dem Frühjahr 2018 vorbereitet. Wirhaben das Team gestärkt und eine Vielzahl von Innovationenimplementiert, nicht nur für Play2Live selbst, sondern fürE-Sport-Projekte generell."Eine davon ist die CDN-Lösung. Im Gegensatz zur zentralisiertenContent-Bereitstellung vom Streamer zum Viewer auf aktuellenPlattformen hat das Play2Live-Entwicklerteam seine eigene Plattformerstellt. Es handelt sich um eine geografisch verteilteNetzwerkstruktur, die es Benutzern ermöglicht, die Übertragunggestreamter Videos an Endbenutzer zu optimieren und unsere eigeneNetzwerkbandbreite und Drittanbieter-CDNs zu nutzen, um dieReichweite zu maximieren. CDN leitet den Benutzer zum nächstenCDN-Knoten weiter, für eine verbesserte Verbindung und für Video- undandere Content-Uploads an verschiedenen Zugriffspunkten. Wirverwenden das p2p-CDN als alternative Bereitstellungsmethode, d.h.jeder Benutzer kann seine Internetbandbreite teilen und dafür belohntwerden.Play2Live-CTO Vladislav Arbatov fügt hinzu, dass die Verwendungvon CDN die Plattform sicherer macht: "Dank der immensenRechenleistung, unprätentiöser Software und verteilter Architektursind wir noch besser geschützt und investieren auch weiterhin inunsere Sicherheitsprotokolle. Wir haben unsere eigeneLevel-Up-Chain-Blockchain hinzugefügt, die 10.000Transaktionen/Sekunde und kryptografische Schlüssel unterstützt.Play2Live ist deshalb die erste Plattform weltweit, die den Schutzvon Informationen mithilfe kompakter Geräte bereitstellt und dieSicherheit der Benutzeridentifikation gewährleistet."Eine weitere Feature ist das neuronale Netzwerk: Algorithmen zurEchtzeitüberwachung von Video-Streaming sowie Erkennung vonContent-Objekten für die Implementierung von "interaktiven Aufgaben".Benutzer können den Preis für die Aufgabenleistung durch Abstimmungfestlegen, diese den Streamern zuweisen, und das neuronale Netzwerkverfolgt deren Abwicklung.Eine weitere wichtige Komponente ist dieMulticasting-Funktionalität. Dutzende Streamer sind mit der Plattformverbunden, um beliebten Gaming-Content bereitzustellen. DieseFunktionalität wird für E-Sportturniere und internationaleWettbewerbs-Broadcasts verwenden. Eines davon, die"CryptoMasters"-Games (das weltweite erste große E-Sportturnier inCS:GO), wurde bereits auf dieser Plattform ausgetragen.Play2Live hat den "Rückkauf" von LUC-Tokens auf den Start derBeta-Testphase abgestimmt: Bis zu 100 Mio. LUC-Tokens werden zu einemPreis von bis zu 0,05 USD eingelöst, in ein separates Wallettransferiert und für den Kauf von Übertragungsrechten, Marketing undContent-Making verwendet. Crypto-Experten erklären, dass beimRückkauf die Token-Preiserhöhung eingeschlossen ist, was wiederum zumAnstieg des Vertrauens seitens der Anleger in das Unternehmen führt.Folgen Sie den neuesten Project-News: play2live.io(https://play2live.io/en/), t.me/play2live (http://t.me/play2live),twitter.com/play_2_live (https://twitter.com/play_2_live)Pressekontakt:Svetlana Shabalina+7-909-929-9020Original-Content von: Play2Live, übermittelt durch news aktuell