Unterföhring (ots) -19.04.2018. Während bei Prinz Harry und Meghan Markle dieVorbereitungen zur Hochzeit bereits in vollem Gange sind, ist KönigRobert (Max Brown) in der vierten Staffel "The Royals" noch auf derSuche nach der Richtigen. Ganz oben auf seiner buchstäblichen Liste:Social-Media-Expertin Wilhelmina (Genevieve Gaunt). Doch wird siesich auf die Zweck-Ehe einlassen? Und schafft es Roberts Bruder,Prinz Liam (William Moseley), seinen schrecklichen Verdacht gegen denKönig zu bestätigen und ihn zu stürzen? sixx zeigt die vierte Staffelder US-Dramedy "The Royals" mit Elizabeth Hurley als Queen Helena ab23. April 2018, montags, um 22:15 Uhr als Deutschland-Premiere.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Nadja SchlüterKommunikation/PR Unit Fiction Medienallee 7 · D-85774 UnterföhringTel. +49 (89) 9507-7281 Nadja.Schlueter@ProSiebenSat1.comwww.ProSiebenSat1.comBildredaktionVerena Lila Hartig Tel. +49 (89) 9507-1172Verena_Lila.Hartig@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: sixx, übermittelt durch news aktuell