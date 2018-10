Platzeck warnt vor Strukturzusammenbruch durch Energiewende

BERGHEIM (dpa-AFX) - Der frühere SPD-Chef und Ministerpräsident Matthias Platzeck hat vor einem Strukturzusammenbruch durch die Energiewende im rheinischen Revier gewarnt.



Die Politik habe dafür zu sorgen, dass Menschen Mut und keine Ängste haben müssten. "Das muss die Aufgabe auch bei uns in der Kommission sein", sagte Platzeck, der einer der Vorsitzenden der sogenannten Kohlekommission ist, am Mittwoch bei einer Gewerkschaftskundgebung in Elsdorf. Es müsse verhindert werden, dass Deutschland Arbeitsplätze durch überstürzte Entscheidungen ans Ausland verliere.

"Die Kommission ist genauso zerrissen, diskutiert genauso heftig untereinander, wie die ganze Gesellschaft", sagte Platzeck vor Tausenden demonstrierenden Beschäftigten aus Kohle-Branche und Industrie. "Aber uns eint der Wille, dass wir eine Lösung finden." Es gehe dabei um Themen wie Strompreise, Versorgungssicherheit, die Zukunft der Arbeitsplätze und darum, die Wertschöpfung in den Regionen zu halten. Er wolle als einer der Kommissionsvorsitzenden einen Beitrag dazu leisten, dass die Energiewende nicht zu einem Strukturzusammenbruch führe.

Die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission tagte am Mittwoch in Bergheim im rheinischen Revier. Aufgabe der sogenannten Kohlekommission ist es, Wege zu einem Ausstieg aus der Kohleverstromung auszuarbeiten./mov/sil/DP/fba