Platz zwei: SKODA AUTO Deutschland Pilot Kreim baut Meisterschaftsführung aus (FOTO)

Sulingen (ots) -- Taktisch kluge Fahrt: SKODA AUTO Deutschland Duo FabianKreim/Tobias Braun bei der Rallye ,Rund um die SulingerBärenklaue' Zweiter hinter ,Local Hero' Christian Riedemann undMichael Wenzel- Starke Marke: drei SKODA FABIA R5 unter den Top 5 beim viertenSaisonlauf der Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM)- Kreim: "Wichtige Meisterschaftspunkte im Kampf um den Titeleingefahren"- Jetzt im Fokus: WM-Heimspiel bei der ADAC Rallye DeutschlandSulingen - Mit einer taktisch klugen Leistung hat das SKODA AUTODeutschland Duo Fabian Kreim/Tobias Braun (D/D) Platz zwei bei derADAC Rallye ,Rund um die Sulinger Bärenklaue' eingefahren. Nach zuvorzwei Siegen im Saisonverlauf baute der zweimalige deutsche ChampionKreim mit dem neuerlichen Topergebnis seine Führung in der DeutschenRallye-Meisterschaft (DRM) weiter aus. Die Rallye in Niedersachsenwar zugleich die perfekte Vorbereitung für das bevorstehendeWM-Heimspiel bei der ADAC Rallye Deutschland (22. bis 25. August)."Wir haben ganz wichtige Meisterschaftspunkte im Kampf um denTitel eingefahren. Ich hatte beim spannenden Duell mit ChristianRiedemann immer im Hinterkopf, dass ich mir keinen Fehler erlaubendarf. Gratulation an Christian zu seinem Heimsieg, ich freue michsehr über den zweiten Platz", bilanzierte Fabian Kreim. SeineEndplatzierung könnte ein gutes Omen sein: 2016 war er in Sulingenebenfalls auf Platz zwei hinter Christian Riedemann (D) gelandet undhatte anschließend den ersten seiner bislang zwei deutschenRallye-Meistertitel gewonnen.Auf den 149 Wertungskilometern in 13 Prüfungen lieferte sich dasSKODA Duo Kreim/Braun einen spannenden Zweikampf mit ,Local Hero'Riedemann und seinem Beifahrer Michael Wenzel (D) im VW Polo GTI R5.Nach der dritten Wertungsprüfung am Freitag lagen Kreim/Braunzwischenzeitlich einmal in Führung, danach zahlten sich jedoch dieStreckenkenntnisse von Riedemann in seiner Heimat aus. DieVorentscheidung fiel am Samstag auf den zweimal 24,70 Kilometer inder legendären Wertungsprüfung ,IVG - Eickhofer Heide'. Letztendlichbrachte Kreim seinen zweiten Platz souverän nach Hause.Damit baute der SKODA AUTO Deutschland Pilot seine Tabellenführungin der DRM bei zwei noch ausstehenden Läufen weiter aus. Mit 78Punkten führt der Odenwälder das nationale Championat deutlich vordem in Sulingen drittplatzierten Hyundai-Piloten Hermann Gassner Jr.(D/56) an. Pro Sieg gibt es 25 Zähler. "Fabian Kreim und Tobias Braunhaben in Sulingen genau die richtige Balance zwischen Speed undRisiko gefunden. Platz zwei ist ein glänzendes Ergebnis mit Blick aufunsere Ziele in der DRM. Zudem freue ich mich, dass die Marke SKODAmit drei Teams unter den Top 5 wieder eine starke Performance gezeigthat", bilanzierte Christof Birringer, LeiterUnternehmenskommunikation von SKODA AUTO Deutschland.Mit der klaren Meisterschaftsführung im Gepäck reisen FabianKreim/Tobias Braun nun beim WM-Heimspiel an. Bei der ADAC RallyeDeutschland (22. bis 25. August) stellt sich das SKODA AUTODeutschland Team der Konkurrenz der besten Rallye-Piloten der Welt.Kreim: "Die Rallye Sulingen war die perfekte Vorbereitung auf dieADAC Rallye Deutschland. Natürlich wollen wir den SKODA Fans auchdort eine tolle Show bieten."Die Zahl zur Rallye ,Rund um die Sulinger Bärenklaue': 6Die Marke SKODA stellte bei der Rallye ,Rund um die SulingerBärenklaue' das stärkste Kontingent unter den R5-Fahrzeugen. SechsTeams - die Hälfte aller Teilnehmer in der Topklasse der DeutschenRallye-Meisterschaft - vertrauten auf den Hightech-Allradler ausTschechien. Neben dem SKODA AUTO Deutschland Duo Kreim/Braun tratenauch Neil Simpson/Michael Gibson (GB/IRL), Kristian Poulsen/OleFrederiksen (DK/DK), Kevin Van Deijne/Hein Verschuuren (NL/NL), RonSchumann/Bernd Hartbauer (D/D) sowie Philip Geipel/KatrinBecker-Brugger (D/D) im FABIA R5 an. Letztere kämpften im Evo-Modelldes Erfolgsmodells um Topzeiten. ,Rund um die SulingerBärenklaue' - DRM-Endstand:1. Riedemann/Wenzel, VW Polo GTI R5, 1:34.53,5 Std.2. Kreim/Braun, SKODA FABIA R5, + 0.28,4 Min.3. GassnerJr. /Mayrhofer, Hyundai i20 R5, + 1.39,5 Min.4. Geipel/ Becker-Brugger, SKODA FABIA R5 Evo, + 2.55,6 Min.5. Poulsen/Frederiksen SKODA FABIA R5, + 3.10,6 Min.TV-ZeitenSonntag, 11. August 201907:30 Uhr n-tv, PS - Die Deutsche Rallye-MeisterschaftSamstag, 17. August 201909:30 Uhr n-tv, PS - Die Deutsche Rallye-MeisterschaftDazu ist die Bericterstattung vom ersen Saisonlauf der DRMjederzeit in der Mediathek von n-tv abrufbar.Deutsche Rallye-Meisterschaft (DRM) 201908.03. - 09.03.2019 ADAC Saarland-Pfalz-Rallye 24.05. - 25.05.2019AvD Rallye Sachsen 14.06. - 15.06.2019 ADAC Rallye Stemweder Berg09.08. - 10.08.2019 ADAC Rallye Rund um die Sulinger Bärenklaue04.10. - 05.10.2019 ADMV Rallye Erzgebirge 18.10. - 19.10.2019 ADAC3-Städte-RallyePressekontakt:Christof BirringerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: +49 6150 133 120E-Mail: christof.birringer@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell