Platz sieben für den Ford Fiesta WRC von Teemu Suninen/Marko Salminen in Argentinien (FOTO)

Köln (ots) -- 25 Jahre junger Finne brachte seinen Turbo-Allradler trotzschwieriger Rahmenbedingungen praktisch ohne Kratzer ins Zielder WM-Rallye Argentinien- Frühes Aus für Elfyn Evans/Scott Martin nach unglücklichemAusrutscher auf der zehnten Wertungsprüfung- WRC2-Klassensieg für Pedro Heller/Marc Marti im privateingesetzten Ford Fiesta R5Trotz seiner geringen Erfahrung im Land der Gauchos ist TeemuSuninen mit dem rund 380 PS starken, allradgetriebenen Fiesta WRC vonM-Sport Ford bei der Rallye Argentinien fehlerfrei auf den siebtenRang gefahren. Für den 25 Jahre alten Finnen war es erst der zweiteStart mit einem World Rally Car bei diesem Schotterklassiker, denspeziell am Freitag heftige Regenfälle und entsprechend schwierigeStreckenverhältnisse kennzeichneten. Für M-Sport ist es das 241.Punkteresultat bei einem WM-Lauf hintereinander.Nach zwei Podiumsplatzierungen in Folge musste Elfyn Evans seinenFiesta WRC, der auf dem in Köln-Niehl produzierten Kleinwagenbasiert, auf der zweiten Etappe nach einem Unfall abstellen. PedroHeller und Beifahrer Marc Marti feierten mit ihrem privateingesetzten Ford Fiesta R5 den Sieg in der WRC2-Kategorie, währenddie Briten Gus Greensmith/Elliott Edmondson ihren M-Sport Fiesta R5auf Rang zwei der WRC2-Pro-Klasse steuerten.Die Mechaniker von M-Sport Ford bereiten in den kommendenzweieinhalb Tagen die Turbo-Allradler noch vor Ort in Argentinien aufden sechsten Saisonlauf der Rallye-Weltmeisterschaft vor, der inknapp zehn Tagen im benachbarten Chile auf dem Programm steht. Dortpeilt das Team die Rückkehr auf das Siegerpodest an."Teemu Suninen hat einen soliden Job abgeliefert", erläutertM-Sport-Teamchef Richard Millener. "Für ihn war es erst die zweiteRallye Argentinien mit einem World Rally Car. Zugleich musste er mitwirklich herausfordernden Streckenbedingungen kämpfen, die so garnichts mit dem zu tun hatten, was er und Beifahrer Marko Salminenwährend des Trainings beim Erstellen des Aufschriebs vorgefundenhaben. Um damit klarzukommen, ist Erfahrung von großem Vorteil. Erhat auf diesen schwierigen Wertungsprüfungen wieder viel dazugelerntund mit Platz sieben unseren Rekord von nunmehr 241WM-Punkteergebnissen in Folge weitergeführt. Dennoch sind wirnatürlich von dem Ausgang der Rallye auch etwas enttäuscht, denn einweiteres starkes Resultat lag für uns in Reichweite: Elfyn Evanshätte durchaus wieder den Sprung aufs Podium schaffen können. Leiderwar er einmal etwas zu schnell unterwegs und hat den einzigen großenStein im Umkreis von drei Kilometern getroffen. Aber so geht es imRallye-Sport manchmal zu. Jetzt konzentrieren wir uns auf Chile. DieMechaniker haben noch am Samstag damit begonnen, den Fiesta von Elfynwieder aufzubauen - und er sieht bereits jetzt schon fast wieder wieein richtiges Rallye-Auto aus..."Teemu Suninen / Marko Salminen (Ford Fiesta WRC, Startnummer 3);Ergebnis: Platz 7; WM-Rang: 11"Das war eine schwierige Rallye für mich, die nicht so lief, wieich das erwartet hatte", bestätigt Suninen. "Wir wissen, dass wir mitdem Ford Fiesta WRC ein sehr gutes Auto haben, mit dem bessereErgebnisse möglich sind. Immerhin haben wir das Ziel ohne Problemeerreicht und viel Erfahrung für die Zukunft gesammelt. Jetzt blickein der Rallye Chile entgegen."Elfyn Evans / Scott Martin (Ford Fiesta WRC, Startnummer 33);Ergebnis: Ausfall; WM-Rang: 5"Unser Argentinien-Aufschrieb, den wir bereits seit einigen Jahrenimmer weiter verfeinern, hat bestens gepasst - bis ich zu jener Kurvegekommen bin und feststellen musste, dass wir etwas zu schnell sind",erläutert Evans. "Eigentlich hatten wir sie schon gepackt, doch ichbekam das Übersteuern nicht mehr rechtzeitig in den Griff. Obwohl ichvoll auf dem Gas stand, zog sich das Auto nicht wieder gerade und wirhaben leider einen recht massiven Felsen getroffen."Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unterhttp://www.media.ford.com.Pressekontakt:Hartwig PetersenFord-Werke GmbH+49 (0) 221/90-17513hpeter10@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell