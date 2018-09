Platz sechs und sieben für Ford Chip Ganassi Racing nach tumultigem IMSA-Rennen in Laguna Seca (FOTO)

Köln (ots) -- Dirk Müller/Joey Hand wurden noch vor der ersten Kurveunverschuldet in eine Kollision verwickelt und fielen weitzurück- Richard Westbrook/Ryan Briscoe mussten nach leichtemFeindkontakt ebenfalls eine Reparaturpause einlegen und wurdennoch Sechste- Ford Chip Ganassi führt die GTLM-Markenwertung vor demSaisonfinale, dem zehnstündigen "Petit Le Mans" in Road Atlanta,weiterhin souverän anTitelentscheidung vertagt: Der Kampf um die GTLM-Meisterschaftenin der nordamerikanischen IMSA-Sportwagen-Langstreckenserie gehtweiter. Am Sonntag beendete Ford Chip Ganassi Racing (CGR) denvorletzten Saisonlauf auf dem Laguna Seca Raceway nur auf den Plätzensechs und sieben, da beide Ford GT durch Kollisionen auf der Streckeweit zurückgeworfen wurden. Das 160-minütige Rennen nahe derkalifornischen Westküste war von zahlreichen Zwischenfällen undSafety-Car-Phasen geprägt.Der erste und folgenreichste ereignete sich während des fliegendenStarts noch vor der ersten Kurve, als ein Fahrer aus derPrototypen-Kategorie seinen Rennwagen aus der Kontrolle verlor unddurch einen Dreher mehrere Teilnehmer aus dem GT-Feld mit insVerderben riss - darunter auch Dirk Müller im Ford GT mit derStartnummer 66. "Welch ein Drama", bedauerte der Werksfahrer ausBurbach im Siegerland. "Ich hatte einen so guten Start erwischt, dassich mich bereits selbst darüber gefreut habe, und lag direkt hinterden Prototypen - und dann kollidieren die unmittelbar vor mir. Mirblieb keine Möglichkeit auszuweichen: Die rechte Seite war blockiert,also wollte ich meine letzte Chance nutzen und eine Lücke linksvorbei an einem quer auf der Strecke stehenden Auto finden. Das hatleider nicht geklappt."Der Ford von Müller und seinem Teamkollegen Joey Hand (USA) wurdemit einem abgerissenen rechten Vorderrad und weiteren Beschädigungenins Fahrerlager gebracht, wo die CGR-Mechaniker ein kleines Wundervollbrachten: Sie machten den Mittelmotor-Rennwagen im Handumdrehenwieder flott, das Auto kehrte noch einmal auf die Strecke zurück undspulte die notwendige Distanz ab, um noch auf Rang sieben gewertet zuwerden. Gut eine Stunde vor Ende der angesetzten Distanz stellte dasDuo das Auto endgültig ab.Richard Westbrook (GB) und Ryan Briscoe (AUS) - mit dem zweitenFord GT von GTLM-Startplatz zwei ins Rennen gegangen - hatten dasTohuwabohu der ersten Runde heil überstanden und nahmen bereits Kursauf ein weiteres Topergebnis, als auch ihr Rennwagen nach einerunglücklichen Feindberührung zur Reparatur der Lenkung insFahrerlager abbiegen musste. Das Ziel erreichte die Startnummer 67auf Rang sechs. "Die Jungs von Chip Ganassi haben einen großartigenJob vollbracht und uns schnell wieder auf die Strecke geschickt",bedankt sich Westbrook. "Aber es ist sehr schade: Unser Ford warrichtig schnell, wir hätten den Tabellenführern in der Fahrerwertungwichtige Punkte abjagen können - das blieb uns leider verwehrt."Dank der fünf in der laufenden IMSA-Saison errungenen GTLM-Siegeführt Ford CGR die Markenwertung auch weiterhin mit souveränemVorsprung an und kann dem Saisonfinale - das zehnstündige "Petit LeMans" findet vom 10. bis 13. Oktober in Road Atlanta statt -entspannt entgegen blicken. In der Fahrertabelle liegenWestbrook/Briscoe mit neun Punkten Rückstand auf Rang zwei vor ihrendrittplatzierten Teamkollegen Müller/Hand.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten vonFord besuchen Sie bitte www.ford.dePressekontakt:Hartwig PetersenFord-Werke GmbH+49 (0) 221/90-17513hpeter10@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell