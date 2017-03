Köln (ots) - Nach der 1. Dschungel-Spezial-Folge vom "perfektenPromi Dinner", in der Honey Hausverbot bei Florian erhielt, geht esam kommenden Sonntag, 26.3. mit der 2. Folge weiter. Diesmal stellensich Sarah Joelle Jahnel, Jens Büchner, Hanka Rackwitz und MarcTerenzi der kulinarischen Herausforderung. Doch auch diesmal bleibtein Stuhl leer: Denn Marc erscheint nicht zu Hankas Dinner!Gastgeberin Sarah Joelle Jahnel in Köln, Platz 11 im Dschungel"Ich wollte schon immer mal beim 'Promi Dinner' mitmachen. Das istecht eine Ehre - endlich mal etwas, das ich kann", freut sich dieerste Gastgeberin der Runde, Sarah Joelle. Rückblickend auf denDschungel fasst sie noch mal die größten Herausforderungen zusammen:"Die Haupt-Challenges in Australien waren, die anderen nicht imSchlaf zu erwürgen und ohne Essen klarzukommen." Zumindest Letzteressollte für ihren Abend kein Problem darstellen. "Wir hatten im Campnicht den besten Draht zueinander und ich weiß auch, dass sie draußensehr kritisch zu mir steht, aber im Camp habe ich sie als sehr guteKöchin gesehen", lobt Hanka die Kochkünste von Sarah Joelle. Doch wiewird die 47-Jährige auf Sarah Joelles Mitbewohner - eine Königspythonund eine Kornnatter - reagieren?Gastgeber Jens Büchner auf Mallorca, Platz 6 im Dschungel Amzweiten Dinner-Abend empfängt Jens Büchner seine Gäste auf Mallorca."Mich hatte das Heimweh ab dem ersten Tag im Griff. Das war imDschungel mein größtes Problem", resümiert der 47-jährigeAuswanderer. Gut, dass er seine Liebste Daniela für seinen Dinner-Tagals tatkräftige Unterstützung an seiner Seite hat. "Zu 90 Prozentkocht meine Frau zu Hause, da ich ja nicht so oft da bin." Da hatDschungel-König Marc allerdings andere Vorstellungen: "Wenn du achtKinder hast, musst du kochen können!" Doch beim Dinner geht einigesschief: Die Schweinelende brennt an und die Waffeln fürs Dessertbleiben am Eisen kleben. Das tut der angeregten Unterhaltung jedochkeinen Abbruch: Sarah Joelle verkündet beim Essen, dass sie einenClub auf Mallorca eröffnet, woraufhin Hanka ironisch reagiert: "Esgibt hier ja auch nicht so viele Clubs. Das ist gut, dass hier jemandmal einen eröffnet!" Reicht es für Jens trotz Patzer zum Sieg und zu5.000 Euro für den guten Zweck?Gastgeberin Hanka Rackwitz in Mücheln, Platz 2 im Dschungel "Ichglaube, es wird heute grauenvoll. Ich glaube, wir sitzen am Tisch, eswird klingeln und wir kriegen vier Pizzen. Auf jeden Fall wird es einAbenteuerland", so Jens über Hankas Dinner-Tag. Und auch Marc hatkonkrete Vorstellungen, was ihn erwarten wird: "Das wird wie beiE.T.! Du gehst da rein und alle müssen Schutzanzüge anziehen. Hankaist completely außer Kontrolle. Ich bin sehr gespannt, wie sie lebt!"Doch Hanka will ihr Dinner nicht in ihrer Wohnung bestreiten: "Ichmusste meine alte Wohnung verlassen, weil ich zu 85 Prozent Angst vorihr hatte. Seitdem ist sie meine Gäste- und TV-Wohnung. In derZweitwohnung dürfen sogar alle die Schuhe anlassen!" Jens, der alserstes bei Hanka erscheint, ist zunächst sehr angetan: "Ich magsolche alten Schlösser, die sind so mystisch und dann noch mit Hankadrin, da fängt es schon an zu kribbeln, also obenrum!" Richtiganfangen kann der Abend aber noch nicht, denn von Dschungel-KönigMarc fehlt jede Spur. Hanka: "Das ist aber schon eine ganz schöneUnverschämtheit. Marc hat sich bestimmt gestern abgeschossen. Im Campsind die 'Regels die Regels', kaum biste draußen, gibt es keine'Regels' mehr." Als Jens Marc endlich auf dem Handy erreicht, gibtder kleinlaut zu: "Mein heutiges Event ging länger und nun gibt esgar keinen Zug mehr nach Leipzig. Es dauert zu lange, um zu euch zukommen." Jens ist sehr verärgert: "Hat der ne Scheibe? Ich finde dasein absolutes No-Go. Wir sind hier ein Viererteam und jetzt nimmt erdas so, als ob er zu nem Kindergeburtstag eingeladen gewesen wäre!"Auch Hanka selbst ist sehr enttäuscht: "Ich verzeihe viel, aberirgendwann ist der Zug abgefahren. Ich nehme es ihm extrem übel, dasser gerade zu meinem Abend nicht gekommen ist. Das ist immer dasSchlimmste: nicht böse, sondern enttäuscht zu sein!" Zu drittbestreiten Hanka, Jens und Sarah Joelle nun also den Abend und sorichtig überzeugen kann die Maklerin nicht mit ihren Kochkünsten."Ich würde Hanka gerne ein bisschen beim Kochen helfen", bietet SarahJoelle an. Jens' Kritik ist drastisch: "Es war grauenhaft. DieHauptspeise war eine versüßte Matschepampe mit verschiedenenFarbklecksen!" Wird es die Nachspeise noch rausreißen?Gastgeber Marc Terenzi in Hannover (Platz 1 im Dschungel) SeinenAbend beginnt Marc direkt mit einer Entschuldigung bei Hanka: "Ichwollte wirklich bei dir sein. Ich habe zu viele Termine angenommen:Shows, Autogrammstunden. Dann hatte ich Verspätung und nach 18 Uhrgab es gar keinen Zug mehr. Das war asi von mir!" Doch auch eine Roseaus Alupapier an Hankas Platz mit dem Spruch "You are always in myHeart" stimmt die 47-Jährige nicht milde, sie glaubt ihm nicht. Marcsieht seine einzige Chance darin, "sie jetzt abzufüllen". Ob ihm dasgelingt? Und wie reagieren die ehemaligen Camp-Kollegen auf dieBohnen, die der Dschungel-König zu seiner Hauptspeise serviert?Hatten sie die doch reichlich in Australien...Das alles zeigt VOX am 26.3. um 20:15 Uhr beim 2.Dschungel-Spezial von "Das perfekte Promi Dinner".Die vier "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"-Stars und ihreMenüs im Überblick:Sarah Joelle Jahnel (27, Sängerin und Erotikmodel) Vorspeise:Carpaccio an Austernpilzen Hauptspeise: Surf & Turf - Wagyu-Steak mitBeilage Nachspeise: Crêpe mit Mousse au ChocolatJens Büchner (47, Auswanderer und Partysänger) Vorspeise:Especially for the Jungle Princess: Karotten-Kartoffel-Crème-Suppemit gebratenen Garnelen Hauptspeise: Dinner for the King:Tagliatelle, Schweinelende in Whiskey angebraten, frische Champignonsin Sahnesauce Dessert: Sweet and Cool for the Beauty Queen: Surprisewith Champagner-Sorbet mit WaffelHanka Rackwitz (47, Maklerin) Vorspeise: Birnen-Sellerie-Suppe mitPfefferkrokant Hauptspeise: Ente mit Feigen nach Hankas Art mitKartoffelstampf und Wurzelgemüse Nachspeise: Grießbrei mitbeschwipsten HimbeerenMarc Terenzi (38, Sänger und Tänzer) Vorspeise: Chili con Carnemit Jalapeños und Knoblauchbrot Hauptspeise: Cheeseburger nach MarcsArt mit Sweet Potato Fries Nachspeise: Champagner-Sorbet mitChili-Schokolade