Platz 2 für die Entwickler von Control Expert beim Hackathon #_hackNext in München (FOTO)

München (ots) -Am 24. und 25.03.2017 fand in München #_hackNEXT - der Hackathonfür die Versicherungswirtschaft statt. Initiiert von der AllianzDeutschland AG, dem Technologieberatungsunternehmen DataArt, denVersicherungsanalysten Franke und Bornberg sowie der Strategie- undManagementberatung zeb.Innerhalb von 30 Stunden entwickelten interdisziplinäre Teams,bestehend aus Entwicklern, Programmierern, Designern und Ideengebern,neue Softwarelösungen und Geschäftsideen für dieVersicherungswirtschaft.Auch das Entwickler Team von Control Expert, bestehend ausKonstantin Lukaschenko, Senior Software Developer, Olmo del Corral,Software Developer, Steven Wobser, AuszubildenderAnwendungsentwicklung, Michael Kubijowicz, Leiter International & KeyAccount Manager, stellte sich der Herausforderung zum Thema "Internetof Things". Wir freuen uns mitteilen zu können, dass das Team vonControl Expert mit seinem Lösungsvorschlag die Jury bestehend aus JanSchminke (Allianz), Cliff Moyce (DataArt), Michael Franke (Franke undBornberg), Olaf Scheer (Zeb) und Mehrdad Piroozram (InsurTech.VC)überzeugen und Platz 2 für sich entscheiden konnte.Das Team von Control Expert präsentierte revolutionäre IOT Lösungin Verbindung mit Künstlicher Intelligenz und Cloud Computing: dieSchadenregulierung per Sprachassistentin Alexa von Amazon. Demnachsollen Kunden die Möglichkeit erhalten direkt von der Couch aus einenParkschaden zu melden. Das Fahrzeug wird identifiziert, lokalisiertund der Schaden fiktiv berechnet. Der Kunde entscheidet im Anschlussüber Auszahlung oder Reparatur.Die Präsentation von Control Expert hat uns dahingehendbeindruckt, dass man hier ein Erlebnis bekommen hat, wieVersicherungen das trockene und zeitaufwendige Thema derSchadenregulierung, auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise schnellund effektiv für den Kunden lösen könnten, betont JurymitgliedMichael Franke. Das Preisgeld in Höhe von 3.500EUR investiert ControlExpert in die eigene Forschungsabteilung.ControlExpert - Redefining RulesControlExpert digitalisiert manuelle Prozesse von Versicherungen,Leasinggesellschaften, Autohäusern und OEM im Kfz-Bereich. Gestartetist ControlExpert im Jahr 2002. Heute gilt das LangenfelderHigh-Tech-Unternehmen als der Digitalisierungsexperte Deutschlandsund hat mit EasyClaim die erste App zur digitalen Schadenabwicklungentwickelt.Über die Jahre wurde das Wissen von Kfz-Meistern immer stärker inDatenbanken standardisiert und mit Herstellerdaten ergänzt. Dieeinzigartige Kombination von IT- und Kfz-Wissen ist dasErfolgsrezept: ControlExpert ist heute in der Lage, die Prüfung vonGutachten, Kostenvoranschlägen, Rechnungen und Wartungsbelegenteilweise vollautomatisiert durchzuführen.Der Dienstleister bearbeitet heute über 6 Mio. Kfz-Schäden imJahr, mit über 600 Mitarbeitern an 14 Standorten und das mitProdukten, die individuell an die lokalen Anforderungen im Landangepasst sind. Zu den Kunden zählen alle namhaftenKfz-Versicherungen, Leasinggesellschaften, Autohäuser und OEM.