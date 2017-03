Platz 1 für MCI im Industriemagazin-Ranking

Neuerlicher Erfolg für die Unternehmerische Hochschule® -Platz 1 in der Gesamtwertung des Industriemagazin-Rankings (exaequo mit FH Oberösterreich) - 13 Studiengänge mitTop-10-PlätzenInnsbruck (ots) - Österreichs Personalentscheider bestätigen diehervorragende Qualität der Unternehmerischen Hochschule®.Die kontinuierliche Qualitätsarbeit des MCI Management CenterInnsbruck wird einmal mehr eindrucksvoll bestätigt. Im soebenerschienenen Ranking des österreichischen Industriemagazins erzieltdas MCI die beeindruckende Gesamtnote von 2,26 und führt damit dasRanking an.Zwtl.: Wirtschafts-Hotspot MCIAls Wirtschafts-Hotspot wird die Unternehmerische Hochschule® imBericht des Industriemagazins bezeichnet. Gleich eine ganze Reihe der24 Studienangebote des MCI landet auf den ersten Plätzen.Insbesondere die Bewertungen im Bereich Wirtschaftswissenschaften undManagement seien bemerkenswert: Die drei Spitzenplätze in dieserKategorie gehen samt und sonders an das MCI, es folgen drei weiterePlatzierungen unter den ersten Acht. Hervorragende Noten erzielenauch die Mechatronik-Studiengänge sowie Studiengänge im BereichLebensmitteltechnologie & Ernährung.Zwtl.: Die Platzierungen im Einzelnen:Management, allgemeine BWL: ? International Business & Management(Master, Platz 1) ? Wirtschaft & Management bzw. Business &Management (Bachelor, Platz 2) ? Management, Communications & IT(Master, Platz 3) ? Strategic Management & Law (Master, Platz 5) ?Management & Recht (Bachelor, Platz 7) ? Management, Communication &IT (Bachelor, Platz 8) Wirtschaft, sonstige: ? Entrepreneurship &Tourismus (Master, Platz 6) ? Nonprofit-, Sozial- &Gesundheitsmanagement (Bachelor, Platz 9) Automatisierung,Elektronik: ? Mechatronik (Bachelor, Platz 6) ? Mechatronics & SmartTechnologies (Master, Platz 6 ex aequo) Bio-, Umwelt &Verfahrenstechnik: ? Lebensmitteltechnologie & Ernährung (Master,Platz 4) ? Lebensmittel- & Rohstofftechnologie (Bachelor, Platz 9)Technik, sonstige ? Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor, Platz 4)Brigitte Auer, Leitern MCI Qualitätsmanagement, zeigt sich überdas positive Ergebnis erfreut: "Exzellente Qualität in Lehre undForschung sowie ein konsequentes Leistungsbekenntnis zählen zu denGrundprinzipien am MCI. Wir freuen uns für unsere Absolventen/-innen,dass diese Bemühungen seitens der Industrie honoriert werden."Brigitte Huter, Leiterin des Career Centers am MCI, bereitet dieStudierenden mit einem umfassenden Serviceangebot auf denBerufseinstieg vor und betont: "Die Employability unsererStudierenden spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung einesStudiums. Durch gezielte Trainings und Workshops mit Fokus aufQuerschnittkompetenzen und Social Skills ergänzen wir das Studium undbereiten auf die vielfältigen Herausforderungen der Arbeitswelt vor."Im Auftrag des österreichischen Industriemagazins befragte dasOnline-Markt- und Meinungsforschungsinstitut "meinungsraum.at"zwischen 24. Jänner und 10. Februar 2017 641 Führungskräfteösterreichischer Industrieunternehmen zu ihrem Eindruck von derQualität der industrierelevanten FH-Studiengänge. Abgefragt wurdenBekanntheit und Qualität von insgesamt 318 Studiengängen. Nebenzahlreichen positiven Einzelbewertungen erzielte das MCI mit derhervorragenden Gesamtnote 2,26 ex aequo mit der FH Oberösterreich denersten Platz.Bilddownload:https://www.mci.edu/de/presse/7116-platz-1-fuer-mci-im-industriemagazin-rankingRückfragehinweis:MCI Management Center InnsbruckUlrike FuchsPublic Relations+43 (0)512 2070 1527ulrike.fuchs@mci.eduwww.mci.eduDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3886/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: MCI Management Center Innsbruck, übermittelt durch news aktuell