Baden-Baden (ots) -Matthias Senkel und Serhij Zahdan im April auf Platz 2 und 3 /"SWR Bestenliste - der Literaturtalk" mit Daniela Strigl, LotharMüller und Eberhard Falcke, 3. April, in SWR2Der Roman "Prawda. Eine amerikanische Reise" der SchriftstellerinFelicitas Hoppe führt im April die SWR Bestenliste an, die monatlichvon 30 unabhängigen Kritikerinnen und Kritikern bestimmt wird. Miteinem roten Ford reiste Felicitas Hoppe sechs Wochen lang quer durchdie USA: auf den Spuren des russischen Autorenduos Ilja Ilf undJewgeni Petrow, das 80 Jahre vor ihr schriftstellernd unterwegs war."Prawda" ("Wahrheit") ist ein Reisetagebuch, das einen poetischenBlick auf ebenso unbekannte wie unglaubliche Seiten Amerikas wirft.Der Roman ist bei S. Fischer erschienen. Ausgewählte Bücher derApril-Bestenliste stellen die Kritiker und Jurymitglieder DanielaStrigl, Lothar Müller und Eberhard Falcke am 3. April in der Sendung"SWR Bestenliste - der Literaturtalk" vor (SWR2, 22:03 Uhr). DieModeration hat Gerwig Epkes."Dunkle Zahlen" und "Internat" auf den Plätzen 2 und 3 Auf Platz 2steht im April Matthias Senkels Roman "Dunkle Zahlen" (Matthes &Seitz). Ein Roman, den scheinbar eine künstliche Intelligenzgeschrieben hat. Dahinter steckt aber Matthias Senkel, der über dieAnfänge des digitalen Zeitalters in der Sowjetunion erzählt. Platz 3belegt "Internat" (Suhrkamp) von Serhij Zhadan. "Internat" zeigt, wiesich ein Schulweg eines ukrainischen Jungen in eineBürgerkriegslandschaft verwandelt und was am östlichen Rand Europaspassiert.Älteste Qualitätsliste Deutschlands für Literatur Die SWRBestenliste misst Qualität, nicht Verkaufszahlen: Die Jurymitgliedernennen jeden Monat in freier Auswahl vier Neuerscheinungen, denen siemöglichst viele Leserinnen und Leser wünschen, und geben ihnenPunkte. Während die üblichen Bestsellerlisten auf das Bekannte undEtablierte vertrauen, ist die Jury der SWR Bestenliste auf der Suchenach unbekannten Autorinnen und Autoren, die mehr Aufmerksamkeitverdienen. Die Bestenliste wird seit 1975 veröffentlicht und istdamit die älteste Qualitätsliste Deutschlands für Literatur."SWR Bestenliste - der Literaturtalk", 3. April 2018, 22:03 Uhr,SWR2. Moderation: Gerwig Epkes Vollständige Bestenliste zum Download:www.SWR2.de/literatur/bestenliste Weitere Literatursendungen im SWR:www.SWR2.de/literaturPressefotos zum Herunterladen: www.ARD-Foto.de Pressekontakt:Oliver Kopitzke, Tel. 07221 929 23854, oliver.kopitzke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell