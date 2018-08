Baden-Baden (ots) -"Kriegslicht" von Michael Ondaatje führt im September die SWRBestenliste an, die monatlich von 30 unabhängigen Kritikerinnen undKritikern bestimmt wird. Ondaatje, dem für seinen Roman "Derenglische Patient" jüngst der goldene Man Booker Preis verliehenwurde, lässt in "Kriegslicht" einen jungen Mann im Jahr 1959 aufseine Jugend nach Kriegsende zurückblicken. Der im Hanser Verlagerschienene Roman changiert zwischen Agententhriller undComing-of-Age-Geschichte und wurde aus dem Englischen übersetzt vonAnna Leube."Alle, außer mir" und "Stromern" auf den Plätzen 2 und 3 Auf Platz2 steht Francesca Melandris "Alle, außer mir" (Wagenbach Verlag,übersetzt aus dem Italienischen von Esther Hansen). In diesem Romanbegegnet eine vierzigjährige Lehrerin einem jungen Afrikaner, derbehauptet ihr Neffe zu sein. Es entwickelt sich die Erzählung einerFamiliengeschichte, die Zeichnung eines Italienporträts im 20.Jahrhundert und gleichzeitig eine Geschichte des Kolonialismus mitseinen Schatten, die bis in die Gegenwart reichen. Platz 3 belegt"Stromern" von Andor Endre Gelléri (Guggolz Verlag, übersetzt aus demUngarischen von Timea Tankó). Der Kurzgeschichtenband versammelt 31Texte aus den 1920er- und 1930er-Jahren, in denen Gelléri sich denAusgegrenzten, den Zu-kurz-Gekommenen und Durch-das Raster-Gefallenenzuwendet.Älteste Qualitätsliste Deutschlands für Literatur Die SWRBestenliste misst Qualität, nicht Verkaufszahlen: Die Jurymitgliedernennen jeden Monat in freier Auswahl zehn Neuerscheinungen, denen siemöglichst viele Leserinnen und Leser wünschen. Während die üblichenBestsellerlisten auf das Bekannte und Etablierte vertrauen, ist dieJury der SWR Bestenliste auf der Suche nach Autorinnen und Autoren,die mehr Aufmerksamkeit verdienen. Die Bestenliste wird seit 1975veröffentlicht und ist damit die älteste Qualitätsliste Deutschlandsfür Literatur.Vollständige Bestenliste zum Download:www.SWR2.de/literatur/bestenliste Weitere Literatursendungen im SWR:www.SWR2.de/literaturInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter: http://x.swr.de/s/swr2literaturbestenlisteseptember2018Pressefotos zum Herunterladen: www.ARD-Foto.de Pressekontakt:Oliver Kopitzke, Tel. 07221 929 23854, oliver.kopitzke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell