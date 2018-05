Baden-Baden (ots) -Roman des US-amerikanischen Autors George Saunders / Ralf Rothmannund Arthur Isarin auf Platz 2 und 3 / Sendung "Die SWR Bestenliste",5. Juni, in SWR2 / SWR.de/bestenlisteDer Roman "Lincoln im Bardo" des US-amerikanischen SchriftstellersGeorge Saunders führt im Juni die SWR Bestenliste an, die monatlichvon 30 unabhängigen Kritikerinnen und Kritikern bestimmt wird: Durchden Tod seines Sohnes sieht sich Abraham Lincoln an die Schwellezwischen Diesseits und Jenseits versetzt. Dort kreist ein großesMeditieren, Beklagen und Berichten um die Fragen des Menschseins -melancholisch, humorvoll, sarkastisch und virtuos. Der Roman ist imLuchterhand Verlag erschienen. Ausgewählte Bücher derJuni-Bestenliste stellen die Kritiker und Jurymitglieder EberhardFalcke, Cornelia Geißler und Sigrid Löffler am 5. Juni in der Sendung"Die SWR Bestenliste" vor (SWR2, 22:03 Uhr). Die Moderation hatGerwig Epkes (SWR2)."Der Gott jenes Sommers" und "Blasse Helden" auf den Plätzen 2 und3 Auf Platz 2 steht im Juni Ralf Rothmanns Roman "Der Gott jenesSommers" (Suhrkamp). Rothmann erzählt aus der Sicht eines jungenMädchens das Kriegsende 1945 auf einem norddeutschen Gutshof, wo sichausgebombte Familien, Kriegsheimkehrer, Nazis und Vertriebenebegegnen. Platz 3 belegt "Blasse Helden" (Knaus) von Arthur Isarin.Ein wilder Trip durch das postsowjetische Russland. Im Zickzackzwischen Geschäftemacherei und Sex führt die Reise ans Ende allerMoral und an die Anfänge von Putins Reich.Älteste Qualitätsliste Deutschlands für Literatur Die SWRBestenliste misst Qualität, nicht Verkaufszahlen: Die Jurymitgliedernennen jeden Monat in freier Auswahl vier Neuerscheinungen, denen siemöglichst viele Leserinnen und Leser wünschen, und geben ihnenPunkte. Während die üblichen Bestsellerlisten auf das Bekannte undEtablierte vertrauen, ist die Jury der SWR Bestenliste auf der Suchenach Autorinnen und Autoren, die mehr Aufmerksamkeit verdienen. DieBestenliste wird seit 1975 veröffentlicht und ist damit die ältesteQualitätsliste Deutschlands für Literatur."Die SWR Bestenliste", 5. Juni 2018, 22:03 Uhr, SWR2. Moderation:Gerwig Epkes Vollständige Bestenliste zum Download:www.SWR.de/bestenliste Weitere Literatursendungen im SWR:www.SWR2.de/literaturIm Rahmen der neuen DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) weisen wirdarauf hin, dass Ihre bei uns gespeicherten Daten ausschließlich dazugenutzt werden, um Sie mit Presseinformationen des SWR zu versorgen.Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, antworten Sie bitte mitdem Vermerk "Ich möchte aus dem Verteiler gelöscht werden" auf dieseE-Mail.Pressefotos zum Herunterladen: www.ARD-Foto.de Pressekontakt:Oliver Kopitzke, Tel. 07221 929 23854, oliver.kopitzke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell