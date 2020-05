Köln (ots) - Ohrwürmer, Gänsehautmomente und Chartstürmer - nicht nur im Fernsehen, sondern auch in den Charts ist die VOX-Musik-Event-Reihe "Sing meinen Song" seit jeher ein voller Erfolg. So auch in diesem Jahr: Das begleitende Album "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert Vol.7" steigt auf Platz 1 in die offiziellen deutschen Charts ein. Das Album ist am 22. Mai als Standard-Version, als Super Deluxe mit drei CDs, inkl. erstmalig aller Duette und als limitierte Fanbox erschienen. "Music For Millions", das Label der Mediengruppe RTL Deutschland, hat das Album wieder in bewährter Zusammenarbeit mit dem Label-Service-Partner Embassy Of Music im Vertrieb von tonpool und Zebralution veröffentlicht. Als Produzent kümmerte sich Michael Herberger um die Musik.Ute Henzgen, Verkaufsdirektorin Unit 3, IP Deutschland: "Die VOX Show 'Sing meinen Song' begeistert erneut Künstler, Zuschauer und Fans gleichermaßen mit herausragenden Interpretationen. SMS ist Music-TV at its best. Die Nummer 1 für unsere langjährige Musikpartnerschaft ist eine große Auszeichnung, riesen Lob und Bestätigung für die fantastischen Künstler und das gesamte Team."Konrad von Löhneysen, Managing Director bei Embassy of Sound and Media (EOSM): "Zum ersten Mal seit der 2. Staffel von 'Sing meinen Song' (2015) steigt das Album zum 'Tauschkonzert' auf der Pole Position in die Charts ein. Das zeigt, wie einzigartig das Konzept auch im siebten Jahr wieder von fantastischen Künstlern umgesetzt wird. Wir freuen uns, Teil eines großartigen Teams zu sein."HintergrundIn der Musik-Event-Reihe "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" stellen sich sieben Ausnahme-Musiker vor atemberaubender Kulisse und in ganz entspannter Atmosphäre in Südafrika einer großen musikalischen Herausforderung: Sie interpretieren die Songs ihrer Kollegen neu. Mit dem irisch-amerikanischen Musiker Michael Patrick Kelly, MTV Europe Music Award-Gewinner Max Giesinger, Singer-Songwriterin LEA, dem deutschen Rapper MoTrip, Chartstürmer Nico Santos, "Selig"-Frontmann Jan Plewka und der niederländischen Sängerin Ilse DeLange ist die künstlerische Vielfalt der aktuellen "Sing meinen Song"-Staffel sehr groß. Bis zu 2,57 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren verfolgten bislang die aktuelle Staffel. In der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen erzielte "Das Tauschkonzert" in diesem Jahr bislang Marktanteile von bis zu 12,4 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen lag es sogar bei sehr starken 13,9 Prozent.Alle Folgen von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" sind 7 Tage nach Ausstrahlung der letzten Folge kostenlos auf TVNOW abrufbar sowie im Premiumbereich bereits 7 Tage vor Ausstrahlung und ein ganzes Jahr lang nach Ende der Staffel verfügbar.Die Musik-Event-Reihe ist mit dem Deutschen Fernsehpreis (2014), der Goldenen Kamera (2018), dem Bambi (2015) sowie dem ECHO (2015) ausgezeichnet worden und war unter anderem für den Grimme-Preis (2015) nominiert.Am nächsten Dienstag (02.06.) geht es bei VOX um 20:15 Uhr mit Folge 5 von "Sing meinen Song" und den Songs von "Selig"-Sänger Jan Plewka und um 22:15 Uhr mit "Die Selig-Story" weiter.Pressekontakt:Thomas BodemerUnternehmenskommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandTelefon: +49 221-45 67 4314thomas.bodemer@mediengruppe-rtl.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/72183/4609933OTS: Mediengruppe RTL DeutschlandOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell