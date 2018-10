Plattfuß Ade - Reifenpanne war gestern

Stuttgart (ots) -Im GTÜ-Test: Selbst abdichtende "Sealed Reifen" für PkwMit der Erfindung und Patentierung des luftgefüllten Reifens, anno1844, gibt es auch das Problem mit dem sogenannten Plattfuß. Wer hatim Laufe seiner automobilen Karriere nicht schon einmal zurunpassenden Gelegenheit eben diese geniale Erfindung verflucht undwurde im schlimmsten Fall irgendwo auf einer verlassenen Landstraßemit der Suche nach dem Wagenheber, Bordwerkzeug oder sogar derBedienungsanleitung seines Pkw zwangsbeschäftigt?Vor ein paar Jahren hielt dann die sogenannte "Sealed Technologie"Einzug bei den Fortbewegungsmitteln, zuerst in der Fahrradindustrie.Als erster Automobilhersteller hat die Volkswagengruppe vor rund vierJahren diese Reifen in Serie verbaut, gegen geringen Aufpreis.Mittlerweile gibt es fünf Anbieter, Continental, Pirelli, Hankook,Goodyear und Michelin. Auch gibt es zahlreiche gängige Reifengrößenpassend für etliche Fahrzeugfabrikate, darunter auch Winter- undGanzjahresreifen. Jeder Pkw mit einem serienmäßigenReifenluftdruckkontrollsystem kann bei verfügbarer passender Größenachgerüstet werden. Diese "selbst abdichtenden Reifen" versprechenein gehöriges Plus an Sicherheit, denn eine Reifenpanne auf derAutobahn oder nachts auf einer unbeleuchteten Landstraße iststatistisch nicht ganz ungefährlich.Doch ist diese von den Herstellern kaum beworbene Reifentechniktatsächlich so zuverlässig? Wie lange kann man mit durchstochenenLaufflächen tatsächlich weiterfahren? 5.000 oder sogar 15.000Kilometer? Die GTÜ wollte es genau wissen und ist in einem Praxistestdiesen Fragen nachgegangen - unter höchstmöglicher Belastung imAlltagsbetrieb. Ein Passat Variant wurde von den Sicherheitsexpertenmit Continental Sealed-Reifen der Größe 235/45 R 18 bestückt undfachkundig bei der GTÜ-Prüfanlage in Waltrop präpariert. BeidenReifen der Vorderachse wurde ein Fremdkörper eingebracht, links eine50 mm lange Montageschraube und rechts in Fahrtrichtung ein 40 mmlanger Nagel. Danach wurde das Fahrzeug weiterbewegt, also mitHöchstgeschwindigkeitsfahrten auf der Autobahn undSpitzengeschwindigkeiten von 230 km/h, zum Teil über hunderteKilometer.Auch hohe Kurvengeschwindigkeiten mit ausgeschaltetem ESP konntennach den ersten 10.000 Kilometern keinen Druckverlust bewirken. Mitder anstehenden Wintersaison hat die GTÜ den Test mit knapp 20.000zurückgelegten Kilometern beendet. Zu keinem Zeitpunkt konnten dieExperten einen Druckverlust feststellen. Zudem hätte das serienmäßigeReifenluftdruck-Kontrollsystem (RDKS) diesen umgehend beanstandet.Warum diese Reifentechnik zum derzeitigen Zeitpunkt nur von derVolkswagen- Gruppe in Serie ausgeliefert wird bleibt offen und derZugewinn an Sicherheit würde außer Behördenfahrzeugen wieRettungsdiensten oder Polizei wohl jedem Pkw mit RDKS gut zu Gesichtstehen. Unverwundbar sind diese selbst abdichtenden Reifen abernicht. Je nach Hersteller dürfen die Gegenstände in der Laufflächemaximal sechs bis acht Millimeter im Durchmesser haben. Ein Einschlageiner Bordsteinkante an der Reifenflanke würde aber auch einenSealed-Reifen mit einem jähen Druckverlust quittieren. Dennoch, mehrals 80 Prozent der gängigen Plattfüße werden durch Gegenstände in derReifenlauffläche verursacht. Für Volkswagen und Seat Grund genug, beiwerksseitig montierten Sealed-Reifen auf das sonst obligatorischePannenset gänzlich zu verzichten.Pressekontakt:GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbHHans-Jürgen Götz · Leiter UnernehmenskommunikationFon: 0711 97676-620 · Fax: 0711 97676-609E-Mail: hans-juergen.goetz@gtue.de · http://presse.gtue.deOriginal-Content von: GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung GmbH, übermittelt durch news aktuell