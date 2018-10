Plattform und Preisvergabe für Start-ups: Land 4.0

Weitere Suchergebnisse zu "UPS":

Berlin (ots) - Michael Prinz zu Salm-Salm: Ländlicher Raum bietetideale Voraussetzungen für Gründungskultur. Politik muss endlicherstklassige Infrastruktur sicherstellen und Wagniskultur stärken.Die Familienbetriebe Land und Forst fördern Gründer und jungeUnternehmer auf dem Land. Beim Zukunftskongress "Start-up-Land"bringt der Verband Start-ups mit über 250 Betriebsinhabern undExperten aus Land- und Forstwirtschaft zusammen und zeichnet diebesten jungen Unternehmen aus."Gründer brauchen unternehmerischen Freiraum, eine erstklassigeInfrastruktur und das richtige Netzwerk", betont Michael Prinz zuSalm-Salm, Vorsitzender der Familienbetriebe Land und Forst. "Wirunterstützen sie dabei. An die Politik haben wir zwei Forderungen:Der Breitbandausbau soll endlich Realität werden und die Wagniskultursoll gestärkt werden, um Gründern die Luft zum Atmen zu lassen."Salm betont, dass Start-ups ideale Voraussetzungen im ländlichenRaum vorfinden. "Das Land bietet Fläche, Vielfalt, Kompetenz undTradition. Wir Land- und Forstwirte wissen, wie man Unternehmertum,Risikobereitschaft und Nachhaltigkeit zusammenbringt."Bei dem Kongress Start-up-Land bewerben sich 12 Start-ups um denGründer- und den Nachhaltigkeitspreis, die der Verband gemeinsam mitdem f3-Magazin vergibt. Darüber hinaus erarbeiten die 250 Teilnehmerin Workshops neue Konzepte zu Themen wie Agribusiness,Waldbewirtschaftung, Marketing und Agrotourismus.Der Kongress findet am 3. November 2018 in der Alten Börse inBerlin-Marzahn statt. Informationen zu Programm und Anmeldung findenSie unter https://www.start-up-land.de/Die Familienbetriebe Land und Forst setzen sich fürunternehmerische Freiheit und für die Stärkung der Wirtschaftskraftim ländlichen Raum ein.Presseanmeldungen:Rea Petersen, PressereferentinFamilienbetriebe Land und Forst e. V.,Claire-Waldoff-Strasse 7, 10117 BerlinTelefon: +49 30 246 304 613petersen@fablf.deOriginal-Content von: Familienbetriebe Land und Forst, übermittelt durch news aktuell