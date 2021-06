Die Plattform für robotergestützte Prozessautomatisierung ElectroNeek sammelt 20 Millionen Dollar in der Serie A, um den Zugang zur RPA-Technologie zu demokratisieren

San Francisco (ots/PRNewswire) - ElectroNeek (https://electroneek.com/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3181323-1&h=4074149206&u=https%3A%2F%2Felectroneek.com%2F&a=https%3A%2F%2Felectroneek.com%2F)), eine führende Plattform für robotergestützte Prozessautomatisierung (RPA) für Managed Service Providers (MSPs) und IT-Teams, gab bekannt, dass das Unternehmen in einer Serie-A-Finanzierungsrunde unter der Leitung von Baring Vostok und mit Beteiligung von AICPA und bestehenden Investoren - Dragon Capital, I2BF, Angelsdeck, YellowRockets.vc, Gokul Rajaram und anderen - 20 Millionen US-Dollar aufgebracht hat. Mit diesem neuen Mittelzufluss übersteigt die Bewertung von ElectroNeek nun 100 Millionen Dollar.ElectroNeek bietet eine umfassende Suite von Softwarelösungen, die Unternehmen aller Größenordnungen dabei helfen, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, was IT-Prozesse rationalisiert und Kosten reduziert. ElectroNeek hat die komplexe RPA-Technologie demokratisiert und sie für alle Unternehmen zugänglich und erschwinglich gemacht. Das Unternehmen hat dies durch die Verwendung eines einzigartigen Ansatzes für die Bereitstellung und Skalierbarkeit von RPA-Workflows erreicht.MSPs nutzen ElectroNeek, um RPA-Bots für ihre Kunden zu erstellen und einzusetzen, während sie die volle Kontrolle über die Preisgestaltung ihrer RPA-Projekte für Endbenutzer behalten. Sie können auch die Entwicklung und Verwaltung der Bots übernehmen und RPA-Abonnements als Service anbieten, die eine wiederkehrende Einnahmequelle darstellen können.Unternehmen nutzen ElectroNeek, um alte RPA-Anbieter zu ersetzen, teure Bot-Lizenzen einzusparen und eine Vielzahl von Routine-Geschäftsprozessen zu automatisieren, damit sie sich auf vorrangigere IT-Aufgaben konzentrieren können."Die Covid-19-Pandemie hat die Prioritäten der Unternehmen für immer verändert. Die Optimierung von Kosten und die Reduzierung unnötiger, banaler Aufgaben, um den Fokus auf das Wesentliche zu verlagern, ist zu einer Priorität für Geschäftsinhaber geworden. Das ist genau der Grund, warum ElectroNeek geschaffen wurde.Die Partnerschaft mit Baring Vostok und die fortgesetzte Unterstützung unserer bestehenden Investoren wird es uns ermöglichen, mehr MSPs und Unternehmen jeder Größe in das ElectroNeek-Hyperautomations-Ökosystem zu bringen. Damit stehen wir an der Spitze der beschleunigten Einführung der RPA-Technologie, können sinnvolle Veränderungen herbeiführen und Unternehmen jeder Größe eine echte Hilfe sein", sagt Sergey Yudovskiy, CEO und Mitbegründer von ElectroNeek.ElectroNeek hat jetzt 250 Kunden in mehr als 40 Ländern, die von Fortune-500-Unternehmen über globale Beratungsfirmen bis hin zu kleineren MSPs reichen. Das Unternehmen hat Technologie- und Marktpartnerschaften mit Microsoft, Oracle und Nvidia geschlossen.""ElectroNeek ist ein großartiges Beispiel für ein Unternehmen, das eine einzigartige Produkt- und Vertriebsstrategie in einem bereits etablierten Markt einsetzt. Ziel der Gründer ist es, den Zugang zur RPA-Technologie zu demokratisieren, die sich bereits in über 80 % der Fortune-500-Unternehmen bewährt hat.Das Unternehmen ElectroNeek senkt die Eintrittsbarrieren für den gesamten Markt erheblich und unterstützt neue RPA-Entwickler durch den Aufbau einer benutzerfreundlichen Low-Code-Plattform - eine Mission, die uns von Anfang an am Herzen lag.Als Fonds, der seit langem darauf setzt, dass Verlierer zu Branchenpionieren werden, hoffen wir, dass ElectroNeek mit dieser neuen Finanzierung der Erfüllung seiner Vision, dringend benötigte Innovationen in die RPA-Branche zu bringen, einen Schritt näher kommt", so Maxim Loginov, Partner bei Baring Vostok.ElectroNeek plant, den Erlös aus dieser Spendensammlung zu nutzen, um seine Entwicklungs-, Produkt- und Support-Teams in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, dem Nahen Osten und Indien deutlich zu erweiternÜber ElectroNeekElectroNeek ist eine führende Robotic Process Automation Plattform für Managed Service Provider und IT Teams. ElectroNeek wurde 2019 von RPA-Branchenveteranen gegründet und ist mittlerweile die am schnellsten wachsende RPA-Plattform im Jahr 2021. Das Unternehmen hat jetzt 250 Kunden in mehr als 40 Ländern, die von Fortune-500-Unternehmen über globale Beratungsfirmen bis hin zu kleineren MSPs reichen. ElectroNeek wurde im Market Momentum Report von G2 in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen neben UiPath und Automation Anywhere zum Marktführer ernannt. ElectroNeek ist ein Alumnus von Y Combinator, Plug and Play, ein bevorzugter Partner von Sage und hat Technologie- und Marketingpartnerschaften mit Microsoft, Oracle und Nvidia aufgebaut.Über Baring VostokBaring Vostok wurde 1994 gegründet und ist die erfolgreichste und bekannteste Anlageberatungsfirma, die sich auf Investitionen in Unternehmen mit Gründern konzentriert, die ihre Wurzeln in Schwellenländern haben. Die Gesellschaft investiert in Unternehmen aus verschiedenen Regionen in Europa, Nordamerika und Asien. Derzeit hat Baring Vostok über 3,7 Milliarden Dollar in 87 Pionierunternehmen in diesen Regionen investiert. Dazu gehören die führende Multi-Kategorie-E-Commerce-Plattform OZON, das Fintech-Unternehmen Kaspi, der Lebensmittelhändler VkusVill, der Off-Price-Händler Familia, das Pharmaunternehmen Solopharm, das Edtech-Unternehmen Skyeng, das globale Kommunikationsunternehmen Viasat und viele andere.Pressekontakt:Alex Astafjew (Mitbegründer, CIO) - OsteuropaE-Mail: Alexey.a@electroneek.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1179162/ElectroNeek_Logo.jpgOriginal-Content von: ElectroNeek Robotics, Inc., übermittelt durch news aktuell