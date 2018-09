Plattform für Dialog, Impulse und Lösungen: Unternehmen der NTT Gruppe eröffnen Deutschland-Repräsentanz

Berlin (ots) - Am 26. September feierten in Deutschland tätigeUnternehmen der NTT Gruppe die Eröffnung ihrerDeutschland-Repräsentanz in der Taubenstraße in Berlin. DasRepräsentanz-Büro ist auf Initiative von Dimension Data, e-shelterund NTT Security entstanden und soll zukünftig die Plattform bildenfür eine noch engere Zusammenarbeit der gesamten Gruppe*.Ziel ist es, Interessen zu bündeln, zu wichtigenDigitalisierungsfragen gemeinsam Stellung zu beziehen und Lösungen zuentwickeln. Darüber hinaus soll die neue Repräsentanz eininspirierender Ort für Dialog und persönlichen Austausch zu einemzentralen Zukunftsthema werden: der Society 5.0. "Japan hat bereitserfolgreich die Weichen für die digitale Gesellschaft gestellt, inder alle Wirtschafts- und Lebensbereiche umfassend vernetzt sind",betonte Tsunehisa Okuno, Executive Vice President, Head of GlobalBusiness und Member of the Board NTT, in seiner Eröffnungsrede.Deutschland stehe vor ähnlichen Herausforderungen wie sie auch inJapan gesehen werden, wie einer alternden Gesellschaft,Fachkräftemangel und Klimawandel, und dürfe sich daher den Chanceneiner umfassenden Digitalisierung nicht verschließen. Egal ob imöffentlichen Personenverkehr, im Gesundheitswesen oder der Verwaltung- neue, smarte und sichere IT- Lösungen, die auf den gleichenTechnologien beruhen und dieselben Infrastrukturen nutzen, sorgen fürmehr Verlässlichkeit, Bürgerfreundlichkeit, Effektivität undTeilhabe. "In dieser neuen Repräsentanz wird die NTT Gruppe inDeutschland ihre Kompetenzen zusammenführen und Experten aus Politik,Wirtschaft, Forschung und Medien eine Plattform bieten, um gemeinsamImpulse und Lösungsvorschläge für einen hiesigen Weg in die digitaleGesellschaft zu entwickeln", erklärte Kai Grunwitz, Senior VicePresident EMEA der NTT Security, stellvertretend für die gastgebendenUnternehmen der NTT Gruppe.Unter den rund 60 Gästen aus Wirtschaft und Politik, die von denGeschäftsführern der deutschen NTT-Tochtergesellschaften begrüßtwurden, waren auch der japanische Botschafter in Deutschland, TakeshiYagi, und Dorothee Bär, Staatsministerin und Beauftragte derBundesregierung für Digitalisierung.Weitere Informationen:Weitere Pressematerialien zur Veranstaltung stehen unterhttps://repraesentanz-ntt-group.de/ zum Download bereit. Dort könnenSie sich in Kürze auch Bildmaterial von der Eröffnungsfeierherunterladen.*Zur NTT Gruppe in Deutschland gehören die Unternehmen Arkadin,Dimension Data, e-shelter, itelligence, NTT Communications, NTT DATAund NTT Security. In Deutschland repräsentiert die NTT Gruppe rund5.300 Mitarbeiter und einen Umsatz von mehr als 1,2 Milliarden Euro.Weitere Informationen zur NTT weltweit finden Sie aufwww.ntt-global.com.Pressekontakt:LoeschHundLiepold Kommunikation GmbHVera BüttnerHauptstr. 28D-10827 BerlinTelefon: +49 - (0)30 - 40 00 652 - 18Fax: +49 - (0)30 - 40 00 652 - 20E-Mail: ntt-group@lhlk.deOriginal-Content von: Repräsentanz der Unternehmen der NTT Gruppe, übermittelt durch news aktuell