Die Plattform-Partnerschaft von EZDRM mit dem Entwickler-Ökosystem von Huawei bietet Entwicklern einen verbesserten Schutz von Inhalten

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die bekannte Digital Rights Management as a Service Lösung ist für die weltweite Integration verfügbar.EZDRM, der ursprüngliche DRM-as-a-Service-Anbieter für Sicherheit beim Videostreaming, bietet eine Vielzahl von Lösungen zum Schutz von Inhalten an, die den Anforderungen von Entwicklern und Dienstanbietern entsprechen. Als Plattformpartner im Developer Ecosystem von Huawei wurde das universelle EZDRM-DRM nun um das WisePlay-DRM von Huawei erweitert und steht Entwicklern zur Verfügung, um die Anforderungen an den Schutz von Inhalten für alle wichtigen Wiedergabesysteme zu erfüllen."Die Zusammenarbeit mit Huawei war eine großartige Erfahrung", sagt Olga Kornienko, COO von EZDRM. "Wir glauben, dass eine ganze Reihe neuer Kunden jetzt von der Verfügbarkeit von WisePlay DRM innerhalb unserer kombinierten sicheren, skalierbaren Lösung profitieren wird."DRMaaS bringt AppGallery-Entwicklern viele VorteileAls Anbieter von DRMaaS-Lösungen erleichtert EZDRM die Sicherung von Live-, On-Demand-, Download- und Offline-Videodiensten und bietet vollständige Flexibilität bei der Unterstützung von Geschäftsmodellen. EZDRM steht seit 2003 an der Spitze der Entwicklung von Video-Streaming-Diensten. Seine Universal-DRM-Lösung, die jetzt um WisePlay erweitert wurde, hat eine führende Position bei der Bereitstellung von Multi-DRM-CENC-Unterstützung für MPEG-DASH, wodurch Bedenken hinsichtlich proprietärer Integration und Formate beseitigt werden."In einem weltweiten Markt für OTT-Premium-Video-Content-Delivery-Lösungen ist ein einfacher, kosteneffizienter DRM-Cloud-Service ein entscheidendes Puzzlestück für das Video-Streaming", so Kornienko.Als neuer Plattformpartner von Huawei Mobile Services (HMS) bietet EZDRM Software-as-a-Service (SaaS)-Lösungen an, die für alle Entwickler relevant sind, die einen DRM-Schutz auf Software- und Hardwareebene[i] für ihre Wiedergabeinhalte[ii] innerhalb ihrer auf der AppGallery von Huawei veröffentlichten App benötigen. Mit dem aktualisierten EZDRM-Service können Entwickler und Anbieter von Videodiensten schnell sicheres Videostreaming, eingebettet in den WisePlay-DRM-Client, auf Huawei-Smartphones und -Tablets bereitstellen, die Kirin 990-Chips (EMUI 10.1 oder höher) oder andere Chips (EMUI 11.0 oder höher) verwenden. Dazu gehört die nahtlose Unterstützung von Videoinhalten, die über Apps auf mobilen Geräten und Tablets von Huawei angezeigt werden, mit nativ integrierter WisePlay DRM-Sicherheit.Beim Aufbau des Partner-Ökosystems war es das Ziel von Huawei, eine offene und sichere Umgebung für alle Entwickler und Partner im Developer Ecosystem zu schaffen. Mit diesen Werten begrüßt Huawei EZDRM auf seiner Plattform, um seine DRMaaS-Lösung aufzurüsten und das Huawei-eigene WisePlay-DRM vollständig zu unterstützen und Entwicklern mehr Auswahlmöglichkeiten zu bieten.Mit seinem Team von DRM-Experten bietet EZDRM eine problemlose Videosicherheit, die sich nahtlos in Ihr Bereitstellungssystem integriert und mit Ihrem Unternehmen skaliert. Ihr Service unterstützt nun die sichere Bereitstellung von Diensten für Hunderte von erfolgreichen On-Demand- und Live-Videogeschäften und steht für eine weitere Integration zur Unterstützung regionaler und globaler Videodienste zur Verfügung.Informationen zu AppGallery - Weltweit unter den Top 3 App-MarketplacesAppGallery ist in über 170 Ländern und Regionen vertreten und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die vielfältigen, aber dennoch fokussierten Bedürfnisse seiner mehr als 500 Millionen monatlich aktiven Nutzer zu erfüllen. Der App-Marktplatz sucht aktiv nach Partnerschaften mit globalen und lokalen Entwicklern, um sie einzuladen, dem HMS-Ökosystem beizutreten. Dadurch bleibt AppGallery eine offene und innovative App-Vertriebsplattform, die für alle zugänglich ist.AppGallery kennt die Bedeutung und die Beiträge der Entwickler an und möchte ihren Erfolg fördern. AppGallery bietet umfassende operative Unterstützung für Entwickler auf der ganzen Welt sowie mehrere Initiativen, um es Entwicklern zu ermöglichen, bei der Entwicklung von Apps noch innovativer zu werden.Informationen zu EZDRMEZDRM ist der ursprüngliche Spezialist für Digital Rights Management as a Service (DRMaaS) und bietet eine unkomplizierte Lösung zum Schutz und zur Monetarisierung von Videoinhalten aus einer Hand. Das vollständig verwaltete DRMaaS-Angebot von EZDRM macht es einfach, die sichere Bereitstellung von Live-, On-Demand-, Download- und Offline-Videodiensten zu unterstützen. www.ezdrm.com (http://www.ezdrm.com).EZDRM FAQ: https://hs.ezdrm.com/hubfs/Files/Rube%20FAQ-v1.1-final.pdfService Brief: https://www.ezdrm.com/Documentation/2018_EZDRM_Service_Brief_v3-Top50.pdfEZDRM DRMaaS Software Dokumentation: https://www.ezdrm.com/html/documentation.aspWeitere Informationen finden Sie auf der Webseite "Huawei Developer" unterhttps://developer.huawei.com/consumer/en/ oder im Huawei Developer Forum unterhttps://forums.developer.huawei.com/forumPortal/en/home .[i] Unterstützung von Verschlüsselungsalgorithmen: CENC, AES128-CTR und AES128-CBC[ii] Unterstützte Videoformate: DASH-fMP4, HLS-fMP4 und HLS-TSPressekontakt:+65 8533 5234Andy.Lim@grayling.comSam Patchett+44 (0)787 9396536Sam.Patchett@grayling.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell