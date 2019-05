Plattenfrei Radfahren: Nie mehr pumpen / Ein revolutionäres Airless-System macht Radfahren jetzt zum pannenfreien Vergnügen / Statt eines Luftschlauchs sorgt ein Schaumstoff für Sicherheit und Komfort

Reichshof (ots) -Bis zu 10.000 Kilometer rollt der neue Airless-Reifen von Schwalbebei üblicher Nutzung - ohne Pumpen, ohne Pannen, ohne Wartung. Wasdiesen Reifen so elastisch macht, dass er sich fährt wie ein ganznormaler, mit 3,5 Bar aufgepumpter Fahrradreifen, ist der weißeSchlauch aus speziellem Schaumstoff. Tausende Luftkügelchen bildenein hochelastisches Polster, dem selbst Dauerbelastungen durchständiges Walken kaum etwas anhaben können. Das recyclebare Materialsorgt für gute Rolleigenschaften, Komfort und lange Haltbarkeit.Das dreiteilige System umfasst den Airless-Reifen, den weißenAirless-Schlauch und einen blauen Ring, der für die Kompatibilitätmit verschiedenen Felgenformen sorgt. Erhältlich sind die innovativenAirless-Systeme ausschließlich im dafür zertifiziertenFahrradfachhandel, wo sie auch montiert werden. "Vielleicht wird esfür einige Radfahrer erst einmal ungewöhnlich sein, ihre Reifen imFahrradgeschäft montieren zu lassen, aber Autoreifen lässt man auchim Fachbetrieb montieren. Dafür einen Rundum-sorglos-Reifen zubekommen, ist für viele Kunden sicherlich interessant", sagt RenéMarks, Product Manager für Touring-Reifen beimFahrradreifen-Spezialisten Schwalbe in Reichshof-Wehnrath. Erempfiehlt das wartungsfreie System für E-Bike-Fahrer, Pendler und fürRadler, die wirklich niemals nachpumpen wollen. Für Fahrer undRadsportler dagegen, die auf eine gute Performance Wert legen, aufein fein austariertes Spiel zwischen Reifen, Schlauch und Untergrund,bleibt der klassische Luftschlauch weiterhin die erste Wahl.Das neue Schwalbe Airless-System in der Größe 40-622 ist in ganzDeutschland im zertifizierten Fahrradfachhandel erhältlich. Preis:84,90 Euro pro Laufrad, zuzüglich Montage.Welche Fachhändler bereits zertifiziert sind, zeigt dieHändlersuche unter www.schwalbe.com/haendlersuchePressekontakt:SCHWALBE | Ralf Bohle GmbHDoris KlyttaOtto-Hahn-Straße 151580 Reichshof-WehnrathTelefon: +49 2265 109-57Fax: +49 2265 7022www.schwalbe.comd.klytta@schwalbe.comOriginal-Content von: Ralf Bohle GmbH, übermittelt durch news aktuell