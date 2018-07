Platinum Metals: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Für die Aktie Platinum Metals aus dem Segment "Edelmetalle und Mineralien" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Toronto am 25.07.2018 ein Kurs von 0,14 CAD geführt.Die Aussichten für Platinum Metals haben wir anhand 5 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Branchenvergleich Aktienkurs: Platinum Metals erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -85,71 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Metals & Mining"-Branche sind im Durchschnitt um 4,68 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -90,39 Prozent im Branchenvergleich für Platinum Metals bedeutet. Der "Materials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,68 Prozent im letzten Jahr. Platinum Metals lag 90,39 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

