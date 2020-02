Platinpreis: In der Zwickmühle!

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Platinpreis | ISIN:XC0009665545 | WKN:XPTUSD

Aktuelle Situation im Tageschart in USD: In den letzten Handelstagen tippelt das Edelmetall auf der Unterstützung um 955 USD herum. Es scheint so, als würde die 38-Tagelinie den Preis gerade so halten können. Aber auch ein aufwärts gerichteter Trend führt kurz unter dem Kurs entlang. Dennoch ist der Platinpreis an der Widerstandszone um 1030 USD gescheitert. Diese ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung