Platinpreis: An Mehrjahres-Hochpunkten!

Platinpreis | ISIN:XC0009665545 | WKN:XPTUSD

Aktuelle Situation im Tageschart: Aktuell rangiert der Edelmetallpreis im Bereich der Vorjahreshochpunkte. Da dies ein sehr prägnanter und langfristiger Widerstand ist, dürfte der Ausbruch darüber nicht ganz so leicht fallen. Nimmt man den Blick auf die Trendindikatoren, so ist die Welt noch in Ordnung. Denn die gleitenden Durchschnitte und der Donchian Channel sind weiter bullisch gestimmt. Erste ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung