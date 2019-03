Platin: Comeback der Großspekulanten generiert Hochspannung

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Am Freitagabend veröffentlichte die US-Aufsichtsbehörde Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ihren wöchentlichen Stimmungsbericht (Commitments of Traders) für die Woche zum 19. Februar. Dieser zeigte eine interessante Entwicklung auf: Große Terminspekulanten (Non-Commercials) sind vom „Bärenlager" wieder ins „Bullenlager" gewechselt. Aus einer Netto-Short-Position (Pessimismus dominiert) von minus 1.600 Futures wurde nämlich eine Netto-Long-Position (Optimismus dominiert) in Höhe von plus 1.500 Kontrakte.

Ein Beitrag von Jörg Bernhard.