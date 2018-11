Platform Specialty Products: Es wird immer turbulenter!

Der Platform Specialty Products-Schlusskurs wurde am 09.11.2018 an der Heimatbörse New York mit 11,07 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Spezialchemikalien".

Nach einem bewährten Schema haben wir Platform Specialty Products auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Platform Specialty Products wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 0 Buy, 3 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Das Kursziel für die Aktie der Platform Specialty Products liegt im Mittel wiederum bei 12 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 11,07 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 8,4 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Platform Specialty Products insgesamt die Einschätzung "Hold".

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 18,25. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Platform Specialty Products zahlt die Börse 18,25 Euro. Dies sind 29 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Chemicals" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 25,84. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Platform Specialty Products-Aktie beträgt dieser aktuell 11,36 USD. Der letzte Schlusskurs (11,07 USD) liegt damit auf ähnlichem Niveau (-2,55 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Platform Specialty Products somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (11,86 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,66 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Platform Specialty Products-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. In Summe wird Platform Specialty Products auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.