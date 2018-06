Plastiktütenverbrauch: Deutsche Umwelthilfe beurteilt Selbstverpflichtung des Handels als nicht ausreichend und fordert Abgabe in Höhe von 22 Cent

Berlin (ots) - Die zwischen dem Bundesumweltministerium und demdeutschen Einzelhandel vereinbarte freiwillige Selbstverpflichtungverhindert eine wirksame gesetzliche Regelung zur Reduzierungumweltschädlicher Einweg-Plastiktüten - 2,4 Milliarden Plastiktütenpro Jahr sind ein Armutszeugnis für ein Land, dass Spitzenreiter inder Umweltpolitik sein will - Der Verbrauch von 29 Plastiktüten proKopf und Jahr ist in Deutschland sieben Mal höher als in Dänemarkoder FinnlandAm 1. Juli 2016 trat die freiwillige Selbstverpflichtung zwischendem Bundesumweltministerium und dem deutschen EinzelhandelsverbandHDE zur Verringerung des Plastiktütenverbrauchs in Kraft. DieDeutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert das Instrument als nichtausreichend, um den Plastiktütenverbrauch auf das Niveau anderereuropäischer Länder, wie zum Beispiel in Dänemark oder Finnland mitnur 4 Stück pro Kopf und Jahr, abzusenken. Aktuell werden inDeutschland noch immer 29 Plastiktüten pro Kopf und Jahr verbraucht,was insgesamt 2,4 Milliarden Stück entspricht und nicht vereinbar istmit den Ansprüchen des vermeintlichen Umweltspitzenreiters in Europa.Deshalb fordert die DUH eine bundesweite und einheitliche Abgabevon mindestens 22 Cent auf jede verkaufte Einweg-Plastiktüte.Verwendet werden sollte diese Abgabe zur Förderung vonMehrwegalternativen und Sensibilisierungskampagnen zurAbfallvermeidung. Erst wenn alle Plastiktüten verbindlich und spürbarverteuert werden, werden diese endgültig der Vergangenheit angehören."Die Weigerung der Bundesregierung, diePlastikvermeidungsstrategie der Europäischen Union durch konsequenterechtliche Regelungen umzusetzen, zeigt sich durch die Fortführungeiner bereits in anderen Feldern gescheiterten Politik freiwilligerVereinbarungen mit der Wirtschaft. Während andere EU-Staaten diePlastiktütenflut mit hohen, an den Staat abzuführenden Abgabenwirksam eindämmen, kuscht Deutschland vor den Handelskonzernen undbegnügt sich mit einer freiwilligen Selbstverpflichtung des Handels,Plastiktüten nicht mehr kostenlos abzugeben. Deutschland muss in derEU-Umweltpolitik vom Bremser zum Gestalter werden und sollte sich anprogressiven Staaten wie Irland und Dänemark orientieren", sagtJürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH.Grund für den noch immer viel zu hohen Plastiktütenverbrauch vonjährlich 2,4 Milliarden Stück in Deutschland ist, dass sich vieleHändler nicht an die Selbstverpflichtungserklärung gebunden fühlenund sie mit dem erzielten Verkaufspreis sogar noch ein gutes Geschäftmachen. In Ländern mit einer gesetzlichen Abgabe auf allePlastiktüten, wie zum Beispiel Dänemark oder Irland werden pro Kopfund Jahr nur 4 bzw. 14 Plastiktüten verbraucht.Der DUH-Leiter für Kreislaufwirtschaft, Thomas Fischer, ergänzt:"2,4 Milliarden verbrauchte Plastiktüten pro Jahr sind kein Grund zumDurchatmen. Für die Herstellung werden wertvolle Rohstoffe vergeudetund die Umwelt belastet, wenn die Tüten achtlos weggeworfen werden.Gerade in urbanen Ballungsräumen und touristischen Regionenverunstalten Plastiktüten die Landschaft. Sie tragen in erheblichemMaße zur Verschmutzung unserer Meere bei und werden zur tödlichenGefahr für viele Meeresbewohner. Das Problem noch immer viel zuvieler Plastiktüten ist nur durch konsequente rechtliche Vorgaben vonBundesumweltministerin Svenja Schulze zu lösen."Auch Einweg-Papiertüten sind keine ökologische Alternative zuPlastiktüten. "Zwar werden Papiertüten im Fall einer falschenEntsorgung in der Umwelt abgebaut, aber dafür werden für dieHerstellung besonders viel Energie, Wasser und Chemikalien benötigt.Um dieselbe Zugfestigkeit zu haben wie Plastiktüten, sind Papiertütenfast doppelt so schwer. Daher sollten Verbraucher nicht aufPapiertüten ausweichen, sondern so häufig wie möglich Mehrwegtaschen,Fahrradkörbe, Klappkisten, Rucksäcke und andere Mehrwegalternativenverwenden," sagt Fischer.Links:Hintergrundinformationen zur Plastiktüte und umweltfreundlichenAlternativen: www.kommtnichtindietuete.deKontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deThomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft0151 18256692, 030 2400867-43, fischer@duh.deDUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell