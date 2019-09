Plastiktüten: Galeria Karstadt Kaufhof erklärt Komplettausstieg

Essen/Köln (ots) - Galeria Karstadt Kaufhof erklärt den Verzichtauf Plastiktüten für die gesamte Unternehmensgruppe. Innerhalb desersten Halbjahres 2020 werden die letzten Bestände anEinwegplastiktüten kontinuierlich reduziert.Diese Entscheidung setzt Galeria in seinen Karstadt und KaufhofWarenhäusern, bei Sports sowie seinen Lebensmittel- undGastronomietöchtern um.CEO Dr. Stephan Fanderl erklärt: "Wir haben uns nicht auswirtschaftlichen Gründen für den Verzicht auf Plastiktütenentschieden. Plastiktüten passen als Verpackung einfach nicht mehr indie Zeit und auch nicht zu unserem Geschäftsmodell, das immer stärkerNachhaltigkeitskriterien umsetzen wird. Wir werden durch die massiveReduzierung von Plastikmüll einen konsequenten Beitrag zumUmweltschutz leisten. Aber wir werden Nachhaltigkeit auch insgesamtschrittweise sehr viel stärker in unser Geschäftsmodell integrieren.So erproben wir beispielsweise an mehreren StandortenLogistiklösungen, für die Auslieferung eigener Bestellungen an unsereKunden, die perspektivisch CO2-neutral werden sollen und die wir auchanderen Händlern anbieten wollen."Galeria Karstadt Kaufhof arbeitet an nachhaltigenVerpackungslösungen, die stark auf Wiederverwendbarkeit setzen. Dazudient der Dialog mit Verbänden und Experten und Instituten.Pressekontakt:Unternehmenskommunikationpresse@karstadt.de0201/7272030Original-Content von: Karstadt Warenhaus GmbH, übermittelt durch news aktuell