Plastikmüll reduzieren: Neues Mehrwegsystem für Pflanzentransport / toom erster Partner aus dem Handel (FOTO)

Köln (ots) -Rund 8 Millionen Pflanzenpaletten werden jährlich alleine bei toomgenutzt, um Pflanzen von den Gärtnereien über Läger und Märkteschließlich zum Kunden zu bringen. Eine erneute Nutzung der Palettenerfolgt in der Regel nicht. Somit stellt die Einmal-Pflanzenpaletteeine große Quelle an Kunststoffabfall dar. toom hat sich zum Zielgesetzt, das Thema Verpackungsvermeidung im Pflanzenbereich weiter zutreiben und wird Teilnehmer am Floritray Mehrwegsystem. Das FloritrayMehrwegsystem stellt ein Kreislaufsystem für Pflanzenpaletten dar.Nach Lieferung der Pflanzen in die toom Märkte gehen die Palettennach Reinigung wieder in die Nutzung beim Gärtner, ohne mit jedemUmlauf Kunststoffmüll zu erzeugen. Mit Beginn der Saison 2020 werdenerstmals in Pilotversuchen die sogenannten Pflanzentrays bei toom aufeine Mehrwegvariante umgestellt. Wenn die Tests erfolgreichverlaufen, ist eine Ausweitung geplant.Das neue Mehrwegsystem soll dabei helfen, den Müllberg imGartenbereich drastisch zu reduzieren. "Die Paletten werden ausPost-Consumer Recyclingmaterial hergestellt und können ähnlich wiez.B. Mineralwasserkästen vielfach genutzt werden", erklärt TheoKeysers, Purchasing Director Plant and Logistics.Gärtner holen die Paletten im toom Pflanzenlager Bottrop ab undnutzen sie für die Anlieferung der Artikel. toom verwendet diesePaletten dann, um die Ware weiter Richtung der Baumärkte zuverteilen. Aus den Märkten werden die Paletten wiederzurücktransportiert, bevor sie dem Systembetreiber zurückgebenwerden.Studien besagen, dass solche Mehrwegsysteme bis zu 30 Prozent CO2einsparen können (bei 10 Umläufen und 500km Reichweite), da derverhältnismäßig große Anteil CO2, der während der Herstellung derPaletten entsteht, durch mehrmalige Nutzung relativiert wird."Nachhaltigkeit ist ein wichtiges strategisches Thema bei toom undwir möchten unseren Kunden bei vielen Themen und in vielenProduktbereichen Alternativen anbieten. Das Thema Verpackungen spieltin diesem Zusammenhang eine große Rolle und wir sehen großesPotential für weitere Verbesserungen", so Theo Keysers, weiter.REWE Group-Leitlinie für nachhaltigere VerpackungenDie REWE Group hat ihre erste Leitlinie für umweltfreundlichereVerpackungen veröffentlicht. Darin verpflichtet sich der Konzerndazu, sämtliche Eigenmarken-Verkaufsverpackungen sowieServiceverpackungen bei REWE, PENNY und toom Baumarkt bis Ende 2030hinsichtlich ihrer Umweltfreundlichkeit zu optimieren. Bis heutewurden schon mehr als 1.000 Artikel überarbeitet. Mit den bereitsumgesetzten Veränderungen sparen allein REWE und PENNY aktuell proJahr rund 7.000 Tonnen an Kunststoff ein. Als Wegbereiter der Brancheerzielte die REWE Group den größten Effekt durch die Auslistung derPlastiktüten in allen Märkten ab 2016.Mehr Informationen zu toom finden Sie unter www.toom.de sowieunter http://ots.de/ZzblCgÜber toom:Mit mehr als 330 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 DiscountBaumarkt und Klee Gartenfachmarkt), 15.500 Beschäftigten und einemBruttoumsatz von über 2,6 Milliarden Euro zählt toom zu den führendenAnbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zurREWE Group, einem der führenden Handels- und Touristikkonzerne inDeutschland und Europa. Im Jahr 2018 erzielte die 1927 gegründetegenossenschaftliche REWE Group einen Gesamtaußenumsatz von über 61Milliarden Euro und ist mit ihren mehr als 360.000 Beschäftigten in22 europäischen Ländern präsent+++ toom belegte bei der Wahl zum"Händler des Jahres 2017-2018" wiederholt den ersten Platz in derKategorie "Baufachmärkte". Der Award, vergeben durch Q&A Research BV,ist ein bei Händlern und Verbrauchern anerkanntes Siegel, das dieKundenzufriedenheit widerspiegelt.Pressekontakt:Für Presserückfragen:REWE Group, toom Baumarkt GmbH, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,Daria Ezazi, Humboldtstraße 140-144, 51149 Köln, Tel.: 0221-149-6272,Fax: 0221-149-976272, E-Mail: daria.ezazi@rewe-group.comOriginal-Content von: toom Baumarkt GmbH, übermittelt durch news aktuell