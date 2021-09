Plastikfrei feiern - DECORAMIs Beitrag zur Bekämpfung der Plastikbelastung

Neu-Isenburg (ots) -Seit dem 3. Juli 2021 sind in Deutschland zahlreiche Einwegplastikprodukte verboten. Davon besonders betroffen ist die Party- und Dekoartikel-Branche.Viele Party- und Dekoartikel sind Einwegprodukte aus Plastik und damit nicht umweltfreundlich. Gegen diese Art Produkte geht die Bundesregierung nun vor. Mit der am 3. Juli 2021 in Kraft getretenen Einwegkunststoffverbotsverordnung setzt sie nun die EU-Richtlinie vom 5. Juni 2019 um. Das Ziel ist es, den Plastikmüll zu reduzieren und damit die Auswirkungen von Kunststoff auf Umwelt und Menschen zu verringern. Besonders belastet sind Meere und Meerestiere. Laut Bundesregierung besteht 85% des Meeresmülls aus Kunststoff. Dieser zersetzt sich mit der Zeit zu Mikroplastik, wird von Meerestieren aufgenommen und führt für viele zum Tod.Mit der Einführung der Eigenmarke DECORAMI arbeitet das Party- und Dekoartikel Startup DECORAMI (https://www.decorami.de/) seit 2019 daran umweltfreundliche und plastikfreie Party- und Dekoartikel auf den Markt zu bringen. Stefan Arnold, Gründer des Startups: "Wir sind ständig auf der Suche nach umweltfreundlichen Alternativen für bestehende Produkte sowie nachhaltige Neuprodukte."Laut Brundtland Bericht ist eine Entwicklung nachhaltig, "die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen." Um diesen Grundsatz zu erfüllen, achtet DECORAMI bei eigenen Produkten darauf, Abfall zu vermeiden und die Lebenszeit von Produkten zu verlängern. Dies schafft das Unternehmen unter anderem mit Mehrwegprodukten.DECORAMI setzt mit der Einführung von wiederverwendbaren Produkten ein Zeichen, dass Party- und Dekoartikel keine Einwegartikel sein müssen. Bis 2022 plant das Unternehmen sein komplettes Eigenmarken-Sortiment auf Mehrweg und Nachhaltigkeit umzustellen. Die neueste Ergänzung im Sortiment ist ein Trinkhalm aus Edelstahl. Nicht nur bei Produkten achtet DECORAMI auf Umweltfreundlichkeit. Auch die Verpackung der Artikel ist plastikfrei und somit keine zusätzliche Belastung für Weltmeere. Mit der Einführung eines Eco-Labels macht es das Startup Verbrauchern besonders einfach, umweltfreundliche Alternativen zu erkennen.Lina Reinhardt, Co-Gründerin von DECORAMI über die Zukunftsvision (https://www.decorami.de/ueber-uns/) des Startups: "Wir haben noch einen langen Weg vor uns, und wir arbeiten jeden Tag mit Hochdruck daran, unser Ziel, nachhaltige Party- und Dekoartikel anzubieten, zu erreichen."Über DECORAMI:DECORAMI ist ein 2017 gegründetes Startup in der Party- und Dekoartikel-Branche, das sich zum Ziel setzt die Marke für Party- und Dekoartikel im deutschsprachigen Raum zu werden. Hierzu setzt das Unternehmen mit der 2019 gegründeten Eigenmarke DECORAMI den Fokus auf ein nachhaltiges Sortiment. Damit ist es der Vorreiter, wenn es um Nachhaltigkeit in der Party- und Dekoartikel-Branche geht.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.decorami.de.Pressekontakt:Pressekontakt:DECORAMI GmbHStefan Arnold+49 (0) 6102 2486801stefan@decorami.dewww.decorami.deOriginal-Content von: DECORAMI GmbH, übermittelt durch news aktuell