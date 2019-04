Köln (ots) - Über 93 Prozent des Plastikmülls vom Grünen Punktbleiben in Deutschland / Wiener: "Kunststoffabfälle als wichtigenRohstoff begreifen"Zu den immer wieder aufkommenden Diskussionen um den Export vonPlastikabfällen nach Asien erklärt Michael Wiener, CEO des GrünenPunkts: "Aus dem dualen System gehen nur sehr geringe Mengen anKunststoffabfall in den Export und davon nur ein sehr kleiner Anteilnach Asien." Der Grüne Punkt hat 2017 weniger als zwei Prozent derdurch ihn vermarkteten Altkunststoffe nach Asien exportiert - 2018waren es weniger als 0,15 Prozent, während über 93 Prozent inDeutschland verblieben. Der Rest (weniger als sieben Prozent) wurdein Europa (inkl. Türkei und Ukraine) verwertet.Auch aus dem dualen System insgesamt wurden nach Mitteilung derInitiative geTon und nach einer Veröffentlichung desFachinformationsdienstes Euwid nur sehr geringe Mengen Altkunststoffnach Asien vermarktet - dabei handelt es sich zudem nicht umunsortiertes Material, sondern um sortierte Kunststoffabfälle. DerHauptanteil aus Deutschland exportierter Altkunststoffe stammt ausdem gewerblichen und industriellen Bereich."Ohne Zweifel gibt es in vielen Ländern noch keinenumweltgerechten Umgang mit Kunststoffabfällen, und gerade dieseLänder importieren große Mengen Plastikabfall als Rohstoffe", sagtMichael Wiener. "Wir müssen es endlich als Zukunftsaufgabe begreifen,die Kreislaufwirtschaft sowohl in Europa als auch weltweit zustärken." Abfälle sollten möglichst dort verwertet werden, wo sieentstehen. "Das heißt aber nicht, dass Rohstoffe, wenn sie dieentsprechende Qualität haben und der Bedarf da ist, nicht weltweitgehandelt werden sollten", ist Wiener überzeugt. "Klar ist: Ohne dieentsprechende Infrastruktur sowohl in entwickelten als auch in sichentwickelnden Staaten wird es uns nicht gelingen, die Emissionen anPlastikabfall in die Umwelt und in die Meere zu stoppen."Der Grüne Punkt arbeitet ausschließlich mit zertifiziertenAbnehmern zusammen - sowohl in Deutschland als auch im Ausland. Dassogenannte "Letztempfänger-Zertifikat" belegt, dass Altkunststoffenach dem Stand der Technik verwertet und Verwertungsresteordnungsgemäß entsorgt werden. "Als Vorreiter im BereichRecyclingkunststoffe ist es in unserem ureigensten Interesse, dassAltkunststoff wieder in neuen Produkten und Verpackungen eingesetztwird", so Wiener abschließend.Ansprechpartner: Norbert Völl, Tel.: 0 22 03 / 937-507Über die Gruppe mit dem Grünen Punkt:Die Unternehmen des Grünen Punkts sind als Dienstleister für dieerweiterte Produzentenverantwortung, als führenderSekundärrohstofflieferant für Kunststoffe und als Premium-Produzentvon Kunststoffrezyklaten der Lösungsanbieter für die Bedürfnisse derKreislaufwirtschaft. Die Der Grüne Punkt - Duales System DeutschlandGmbH (DSD) ist der Marktführer der dualen Systeme in Deutschland undsteht für intelligente Rücknahmesysteme sowie die Entwicklung undVermarktung innovativer Rezyklate und Dienstleistungen. Die SystecPlastics stellt an den Standorten Eisfeld und HörstelPremiumrezyklate der Marke Systalen für den internationalen Markther. Die Unternehmen sind in der DSD - Duales System Holding GmbH &Co. KG zusammengefasst.Pressekontakt:DSD - Duales System Holding GmbH & Co. KGFrankfurter Strasse 720-726,51145 Köln (Porz-Eil)V.i.S.d.P.: Norbert Völl,pressestelle@gruener-punkt.de,www.gruener-punkt.deTel. 02203/937-507, Fax: 02203/937-191Original-Content von: DSD - Duales System Holding GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell