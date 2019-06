Plastikatlas: Raus aus der Plastikkrise - Umsteuern auf allen Ebenen, jetzt (FOTO)

Berlin (ots) -Die Welt versinkt im Plastik. Plastik im Boden, im Wasser, in derLuft. Wir essen Plastik, tragen Plastik als Kleidung am Körper undcremen uns mit Mikroplastik in Kosmetik das Gesicht. Der heuteveröffentlichte "Plastikatlas" der Heinrich-Böll-Stiftung und desBund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) umreißt das Ausmaßder Plastikkrise und verdeutlicht: Die tatsächlichen Gründe für dieVerschmutzung unserer Umwelt mit Plastik sind nicht ein Problem derEntsorgung oder der Verbraucherinnen und Verbraucher. Hauptursachesind insbesondere international agierende Unternehmen, die ihrenVerantwortlichkeiten nicht nachkommen und stattdessen sogar eineAusweitung der Plastikproduktion planen.BUND und Heinrich-Böll-Stiftung fordern von der Politik wirksameMaßnahmen zur weltweiten Lösung der Plastikkrise, die vor allem aufeine Reduktion von Produktion und Konsum von Plastik setzen. NebenGesetzen zum Endverbrauch müssten jetzt insbesondere die Herstellerund die petrochemische Industrie als Hauptverursacher in die Pflichtgenommen werden. Eine repräsentative Forsa-Umfrage zeigt, dassdeutsche Verbraucherinnen und Verbraucher die Hersteller vonPlastikartikeln klar in der Verantwortung sehen: 83 Prozent derBefragten sind dafür, Abgaben auf Plastikprodukte zu erheben, die vonden Herstellern getragen werden. 86 Prozent der Befragten befürworteneine stärkere Beteiligung von Unternehmen an den Kosten fürReinigungsmaßnahmen in Folge der Umweltverschmutzung durch Plastik.Und sogar 92 Prozent sprechen sich für ein Verbot vonPlastikmüllexporten in Länder mit unzureichenden Umwelt- undSozialstandards aus."Alle Welt redet über Plastik. Das ist gut so. Doch wir haben einunvollständiges und verzerrtes Bild davon, wer und was die globalePlastikkrise verursacht und wie wir sie anpacken müssten. Verbote vonStrohhalmen, Einwegbechern und Tüten sind ein erster Schritt, siewerden jedoch eine der größten Umweltkrisen, die den ganzen Planetenerfasst, nicht beenden", sagt Barbara Unmüßig, Vorstand derHeinrich-Böll-Stiftung. "Wenigen ist bewusst, dass Kunststoffeursprünglich ein Abfallprodukt der petrochemischen Industrie waren.Bis heute sind ExxonMobil, BASF, Eni, INEOS, und Dow die größtenPlastikproduzenten weltweit. Sie beherrschen mit insgesamt fast 420Milliarden Euro Umsatz den globalen Markt und planen, die Produktionin den nächsten Jahren weiter auszubauen - nicht zuletzt alsAlternativstrategie, falls Energie- und Mobilitäts-Wende an Tempogewinnen. Die massenhafte Verfügbarkeit der billigen PlastikrohstoffeErdöl und Erdgas ist zugleich der Grund dafür, dass faktisch kaumrecycelt wird und eine echte Kreislaufwirtschaft in derKunststoffindustrie nicht in Gang kommt. Hier muss jede Strategie zurÜberwindung der Plastikkrise ansetzen: Die Politik muss die großenPlastik- und Konsumgüterkonzerne in die Verantwortung nehmen", soUnmüßig weiter."Plastik ist ein globales Problem, das uns alle angeht", erklärtHubert Weiger, BUND-Vorsitzender, mit Blick auf das Ausmaß derPlastikkrise. "Wenn wir jetzt nicht gegensteuern, schaffen wirGesundheits- und Umweltprobleme mit bislang unabsehbaren Folgen füruns und die nachfolgenden Generationen. Wir rufen die nationalenRegierungen und die internationale Staatengemeinschaft auf, aktiv zuwerden und dem Plastikwahn einen Riegel vorzuschieben. Der BUNDfordert einen Dreiklang für eine Plastikwende: Verbote vonSchadstoffen und Mikroplastik sowie die Bekämpfung von Plastikmüll."Deutschland ist einer der größten Standorte fürKunstoffproduzenten und Kunstoffverarbeiter in Europa. Verglichen mitseiner Größe trägt Deutschland damit eine beträchtliche Verantwortungfür die weltweite Plastikverschmutzung. Die Wiederverwertung von Müllist global und in Deutschland Wunschdenken. Über 60 Prozent des inDeutschland gesammelten Verpackungsmülls werden verbrannt. Weigerweiter: "Lange haben wir uns in Deutschland als Recyclingweltmeistergerühmt, doch die Realität sieht anders aus: Nur knapp 38 Prozentunseres Plastikmülls werden tatsächlich dem Recycling zugeführt. Undder Skandal dabei ist: Plastik gilt bereits als recycelt, wenn es insAusland exportiert wird. Nach dem Prinzip 'Aus dem Augen aus demSinn' exportieren wir und andere Industriestaaten unserenPlastikabfall in Drittländer und verlagern das Problem somit nurräumlich. Wir sollten Vorreiter sein, statt unsere Verantwortungabzuschieben." Vor Ort, zum Beispiel in den Ländern Asiens, hatdiese Wegwerfmentalität des Westens erschreckende ökologische,soziale und gesundheitliche Auswirkungen. Weiger: "Die notwendigeInfrastruktur zur Bewältigung unserer Müllberge gibt es in diesenLändern nicht. Der Müll wird häufig unkontrolliert verbrannt oderlandet auf Deponien und in der Umwelt. Viele Menschen fristen ihrLeben unter erbärmlichen Umständen und wir leben und konsumierenweiter sorglos Plastikprodukte."Die globale Plastikflut wächst exponentiell und unkontrolliert.Seit Beginn der Plastikproduktion Mitte des 20. Jahrhunderts wurdenrund 8,3 Milliarden Tonnen Kunststoffe produziert - davon mit 44Prozent beinahe die Hälfte erst seit dem Jahr 2000. Das entsprichtmehr als einer Tonne Plastik pro Kopf der heutigen Erdbevölkerung.Jedoch gibt es regional sehr große Unterschiede: In den USA fallenzum Beispiel im Jahr fünf Mal mehr Müll pro Kopf an als in Indien.Weiger weiter: "Die Industrienationen zelebrieren einenverschwenderischen und ressourcenfressenden Lebensstil und sind damitkein Vorbild."Barbara Unmüßig sagt: "Plastikartikel benötigen teilweise hundertevon Jahren, um sich zu zersetzen. Und auch dann bleibt es als Gift inder Umwelt. Der größte Teil des Plastiks, etwa 40 Prozent, steckt inVerpackungen und ist damit in der Regel fast unmittelbar Abfall.Dieser ist vor allem als Meeresmüll inzwischen als Problem erkannt.Doch die tatsächlichen Ausmaße der Plastikkrise gehen viel weiter:Die industrielle Landwirtschaft nutzt ebenfalls gigantische Mengen anKunststoff. Die Verschmutzung von Böden und Binnengewässern ist jenach Umgebung zwischen vier- und 23-mal so hoch wie im Meer. Zudemheizt Plastik die Klimakrise an: Von der Produktion bis zurEntsorgung entstehen im Laufe des Lebenszyklus von Plastik gewaltigeMengen an Treibhausgasen und gefährdet das Erreichen der weltweitenKlimaziele. Hinzu kommen die gesundheitlichen Risiken, die vor allemdurch Mikroplastik und giftige Zusatzstoffe in den Kunststoffenbestehen. Hier sind vor allem Frauen, Kinder und Neugeborene enormengesundheitlichen Risiken ausgesetzt", so Unmüßig.Mehr Informationen:Der Plastikatlas der Heinrich-Böll-Stiftung und des BUNDpräsentiert auf über 50 Seiten und in zahlreichen Grafiken erstmaligZahlen und Fakten rund um eine Welt voller Kunststoffe und bietetfundiertes Wissen über die Ursachen, die Treiber, die Auswirkungenund die globalen Zusammenhänge der Plastikkrise.Er steht unter www.bund.net/plastikatlas zum Download zurVerfügung. Ebenso sind alle Grafiken und Tabellen einzeln inverschiedenen Formaten zur freien Verwendung verfügbar.Die Ergebnisse der Forsa-Umfrage können Sie hier einsehen:www.bund.net/plastikatlas-umfragePressekontakt BUND:Rolf Buschmann, BUND-Experte für Ressourcen, Tel.: 030-27586-482,E-Mail: rolf.buschmann@bund.net bzw. Sigrid Wolff und Judith Freund,BUND-Pressestelle, Tel.: 030-27586-425, E-Mail: presse@bund.net,www.bund.netPressekontakt Heinrich-Böll-Stiftung:Michael Alvarez, Pressesprecher Heinrich-Böll-Stiftung,Tel.: 030-28534-202, E-Mail: alvarez@boell.de bzw. Lili Fuhr,Referentin Internationale Umweltpolitik, fuhr@boell.de,Tel.: 030-28534-304, Mobil: 0151 40201775, www.boell.deOriginal-Content von: BUND, übermittelt durch news aktuell