Plastik-Beseitigung: Unternehmensgruppe Schwarz unterstützt Projekt STOP in Asien

Neckarsulm (ots) - Plastikmüll in den Weltmeeren ist ein globalesProblem und stellt vor allem eine Bedrohung für viele asiatischeLänder dar. Um ihren Beitrag zur Beseitigung von Plastikmüll zuleisten, unterstützt die Unternehmensgruppe Schwarz (UGS) (Lidl,Kaufland, PreZero) jetzt das Projekt STOP (Stop Ocean Plastic) alstechnischer Partner. STOP ist eine führende Initiative zur Vermeidungvon Plastikmüll in Ozeanen und arbeitet insbesondere mit Kommunen inIndonesien zusammen, um dort effiziente Müllentsorgungssysteme zuentwickeln. Die UGS ist der erste Lebensmittelhändler, der diese 2017in Indonesien gegründete Initiative unterstützt.Zwischenzeitlich sind dem Projekt sowohl große Unternehmen entlangder gesamten Plastik-Wertschöpfungskette als auch das NorwegischeAußenministerium sowie zahlreiche indonesische Behörden beigetreten.STOP, das auf eine Initiative der beiden Unternehmen Borealis undSYSTEMIQ zurückgeht, unterstützt Städte und Gemeinde mit technischerExpertise und Wissenstransfer zum Aufbau einesAbfallwirtschaftssystems. Das erste Projekt wurde im April 2018 inMuncar, einer Küstenstadt auf der indonesischen Insel Java, ins Lebengerufen. Zwei weitere Städtepartnerschaften sollen im Laufe diesesJahres gegründet werden.Gruppenweite Strategie REset PlasticDie Partnerschaft der Unternehmensgruppe Schwarz mit dem ProjektSTOP ist Teil der gruppenweiten Strategie REset Plastic, die im Jahr2018 gestartet ist. "Mit unserer Plastikstrategie etablieren wir einneues Denken für ein sauberes Morgen", sagt Thomas Kyriakis, VorstandSchwarz Zentrale Dienste. Mit den Bereichen Vermeidung, Design,Recycling, Beseitigung sowie Innovation und Aufklärung umfasst siefünf Handlungsfelder.Borealis-Geschäftsführer Alfred Stern ergänzt: "Wir freuen unssehr, die Schwarz Gruppe als ersten Lebensmitteleinzelhändlerinnerhalb der Wertschöpfungskette begrüßen zu dürfen und freuen unsschon jetzt auf weitere Partner, um das Projekt STOP noch weiterwachsen zu lassen.""Für uns ist der Beitritt der Schwarz Gruppe in das Projekt STOPmehr als nur ein gemeinsames Bekenntnis zur Entwicklung einersauberen Müllverwertung", sagt Martin Stuchtey, Gründer undgeschäftsführender Teilhaber von SYSTEMIQ. "Es zeigt, dass führendeUnternehmen beginnen, ihre Produkte innerhalb der Kreislaufwirtschaftzu führen."Über das Projekt STOPDas Projekt STOP (Stop Ocean Plastics) arbeitet mit Städten undGemeinden zur Einführung einer effektiven Abfallwirtschaft zusammen,um die Vermüllung der Meere durch Plastik vor den Küsten Südostasienzu verhindern. Unterstützt wird das Projekt STOP von Partnern ausIndustrie und Regierungen. Es hat sich zum Ziel gesetzt, dieUmweltverschmutzung durch Plastikmüll komplett zu reduzieren, mehrPlastik wiederzuverwerten und Vorteile für die örtliche Bevölkerung,inklusive Arbeitsplätze zu schaffen. Weitere Informationen:www.stopoceanplastics.com oder Twitter @endoceanplastics.Über die Unternehmensgruppe SchwarzDie Unternehmensgruppe Schwarz (UGS) ist ein internationalführendes Handelsunternehmen mit weltweit über 400.000 Mitarbeitern,über 11.700 Filialen und Fachmärkten in 30 Ländern. Sieerwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von über 96,7Milliarden Euro. Die im baden-württembergischen Neckarsulmbeheimatete Unternehmensgruppe Schwarz setzt sich im Kern aus denbeiden Handelssparten Lidl und Kaufland zusammen. Über dasHandelsgeschäft hinaus hat sie ihr Portfolio kontinuierlich umProduktionskapazitäten für Lebensmittel erweitert. Hierzu gehörenu.a. die MEG Mitteldeutsche Erfrischungsgetränke sowie Eigenmarken imBackwaren- und Speiseeisbereich.Seit vielen Jahren engagiert sich die Unternehmensgruppe Schwarzin der Sammlung, Sortierung und Wiederverwertung von Wertstoffen. DieVertriebsmarke PreZero ist der gruppenweite Entsorgungs- undRecyclingdienstleister. Mit einer eigenen Plastikstrategie ("REsetPlastic"), die 2018 ins Leben gerufen wurde, hat sich dieUnternehmensgruppe Schwarz als erste Handelsgruppe in Deutschlanddazu verpflichtet, den Plastikanteil in der Produktion und imHandelsgeschäft signifikant zu reduzieren und die Sammel- undRecyclingquoten unter Einsatz modernster Technologien weiter zusteigern - und somit aus Abfällen von heute Rohstoffe von morgen zumachen und Wertstoffkreisläufe zu schließen.Pressekontakt:Unternehmensgruppe Schwarz:Maria Theresia HeitlingerUnternehmenskommunikation+49 (0) 7132 30 78 75 21+49 (0) 173 85 16 227presse@mail.schwarzProjekt STOP:Clare OhMedia & Content Lead SYSTEMIQ+44 (0)774 1738095clare.oh@systemiq.earthinfo@oceanplastics.com