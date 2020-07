PlasticsEurope Deutschland unterstützt eREC - Neue Digitalmesse mit Impulsen für die Kreislaufwirtschaft (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - EU-Verbote von einzelnen Einwegartikeln, pandemie-bedingter Kostendruck auf Rezyklate, Pläne für Abgaben auf nicht recycelten Plastikverpackungsabfall: Der Zeitpunkt für eine digitale Messe rund um die Chancen und Herausforderungen von Kreislaufwirtschaft und Recycling könnte kaum besser gewählt sein. Die Abkehr vom linearen Verbrauch von Ressourcen ist längst als Ziel bei Politik, Industrie und Gesellschaft angekommen. Bei der Kaufentscheidung an der Ladentheke spielen Kriterien wie klimafreundlich und ressourcenschonend eine immer größere Rolle.Mit der eREC (https://erec.info/de/home/) - Digital Recycling Expo and Conference for Circular Economy and Waste Management steht jetzt eine virtuelle Plattform in den Startlöchern, die vom 31. August bis 5. September 2020 diese Trends aufgreift sowie Impulse und Lösungen vorstellt. Verbände, Unternehmen und Wissenschaftler diskutieren fünf Tage lang zu Fortschritten bei der Circular Economy sowie zu Technologiesprüngen unter anderem beim Kunststoffrecycling - digital, in vielfältigen Formaten, kompakt und informativ. Der Verband der Kunststofferzeuger, PlasticsEurope Deutschland, freut sich, als Kooperationspartner bei der von der MSV Mediaservice & Verlag GmbH (Herausgeber EU-Recycling) organisierten Onlinemesse mit dabei zu sein.Umstrittener WerkstoffGerade der Umgang mit Kunststoffprodukten am Ende ihres Lebenswegs wird häufig kritisiert: Zu viel Plastikmüll landet in der Umwelt und belastet Ökosysteme, zu viele Ressourcen gehen verloren, weil Kunststoffe nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Die Industrie arbeitet schon seit längerem an Maßnahmen für eine effizientere Kunststoffverwertung. Zu nennen sind hier technologische Fortschritte etwa beim Trennen und Sortieren von Wertstoffen, Anstrengungen beim "Design for Recycling", um Kunststoffe effizienter im Kreis zu führen, sowie die Gewinnung von Rohstoffen aus chemisch recycelten Kunststoffabfällen, die aktuell nicht für mechanische Verwertungsverfahren infrage kommen. PlasticsEurope liefert auf der Digitalkonferenz wichtige Einblicke zu diesen aktuellen Entwicklungen. Dabei steht auch die Zusammenarbeit der Akteure der Kunststoff-Wertschöpfungskette im Fokus. Das gemeinsame Engagement gilt dem Aufbau nachhaltiger Lieferketten ebenso wie einem besseren Schließen des Rohstoffkreislaufs und Herausforderungen beim Abfallmanagement weltweit.Über eRECDie eREC ist die neue digitale Messe für die Recyclingbranche. Sie bietet eine virtuelle Plattform, die den nationalen und internationalen Austausch zwischen Unternehmen, Kunden und Verbänden garantiert - ohne großen Kosten-, Reise- oder Personalaufwand. Damit haben große, aber auch mittelständische und kleine Unternehmen die Möglichkeit, den internationalen Austausch, der auf Messen möglich ist, zu nutzen. Für alle Teilnehmer des virtuellen Events besteht die Möglichkeit, Produkte und Innovationen in Form von digitalen Messeständen zu präsentieren. Besucher können die einzelnen Stände besuchen, mit den Ausstellern durch Chats in Kontakt treten und von dem breiten Rahmenprogramm der Veranstaltung profitieren. Zusätzlich informieren Onlineseminare, Vor- und Beiträge alle Teilnehmer über Trends, Fachthemen und Neuerungen aus der Recycling-, Entsorgungs- und Kreislaufwirtschaft.Mehr Informationen zur Digitalmesse rund um Kreislaufwirtschaft und Recycling bietet die Webseite https://erec.info/de/home/ .Pressekontakt:PlasticsEurope Deutschland e. V.Sven WeiheTelefon: +49 (0) 69 2556-1307sven.weihe@plasticseurope.org http://www.plasticseurope.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/57333/4666401OTS: PlasticsEurope Deutschland e.V.Original-Content von: PlasticsEurope Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell