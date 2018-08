Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

München (ots) - Der ehemalige ProSiebenSat.1 Vorstand undAufsichtsratsvorsitzender von Goldbach Germany Peter Christmann setztsich für den Schutz der Ozeane ein. Mit der neu gegründetenOrganisation "Orange Ocean" möchte Christmann die drastischePlastik-Verschmutzung der Weltmeere bekämpfen und mit einzelnenProjekten das Bewusstsein der Konsumenten schärfen. Vor diesemHintergrund organisiert "Orange Ocean" am 08. Juni 2019, demoffiziellen United Nations World Oceans Day, den "1st World OceansMedia Day".Mit der Unterstützung von Industrie-Partnern, Inhalte-Produzentenund Medien-Unternehmen wird ein Programm Line Up zusammengestellt,welches die Faszination und Zerbrechlichkeit unserer Ozeanedarstellt. Das Programmangebot wird aus hochklassigen Dokumentationenund Formaten, wie z.B. einer "Best Of" oder einer "Start Up" Showbestehen, die aktuelle Lösungen zur Rettung der Meere beleuchten.Diese werden zur weltweiten, rechtefreien Ausstrahlung aufTV-Sendern, Video-Plattformen und social media angeboten.Peter Christmann: "Als passionierter Wassersportler sehe ich Jahrfür Jahr die Katastrophe fortschreiten. Wir brauchen dringend einradikales Umdenken. Und kein anderes Medium eignet sich nach wie vorso gut wie TV in Kombination mit den sozialen Medien, um dieKonsumenten schnell und emotional zu erreichen - wir sind die letzteGeneration, die diesen Negativtrend umkehren kann."Erste Mitstreiter hat Peter Christmann bei Orange Ocean alsCo-Founder an seiner Seite. Christian Baudis (Taucher) und AntjeBurda (Seglerin). Der ehemalige Google-Deutschlandchef undDigital-Unternehmer steht als Social Media-Experte parat. Antje Burdaist in München Teilhaberin bei der Burda und Fink Agentur fürKommunikation und verantwortet die Bereiche PR undContent-Partnerschaften.Mehr dazu auf: www.orangeocean.orgPressekontakt:Antje BurdaT: +49 89 8906491 11E-Mail: ab@burda-fink.deBurda und FinkAgentur für KommunikationMüllerstrasse 4080469 MünchenOriginal-Content von: Orange Ocean, übermittelt durch news aktuell