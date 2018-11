Plastic Omnium: Was ist hier nur passiert?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Plastic Omnium, die im Segment "Auto Teile und Ausrüstung" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 09.11.2018, 00:02 Uhr, an ihrer Heimatbörse EN Paris mit 25,96 EUR.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt Plastic Omnium mit einer Rendite von -27,21 Prozent mehr als 40 Prozent darunter. Die "Automotive"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 5,64 Prozent. Auch hier liegt Plastic Omnium mit 32,85 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Plastic Omnium von 25,3767 EUR ist mit -22,37 Prozent Entfernung vom GD200 (32,69 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 29,66 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -14,44 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Plastic Omnium-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Plastic Omnium wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Plastic Omnium auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.