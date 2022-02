Plasan unterzeichnete einen Vertrag mit TESS DEFENCE S.A. für die Panzerung des VCR Dragon 8x8

Kibbutz Sasa, Israel (ots/PRNewswire) -Plasan Sasa Ltd. („Plasan") (http://www.plasan.com/) gab heute bekannt, dass es einen Vertrag mit TESS DEFENCE S.A. über die Lieferung eines fortschrittlichen Panzerungspakets für das Radkampffahrzeug VCR Dragon 8x8 der spanischen Armee unterzeichnet hat.Der Vertrag, der November 2021 unterzeichnet wurde, umfasst die ersten 348 Dragon-Fahrzeuge. Im Rahmen des Vertrages wird Plasan seinen innovativen, leichten und modularen RPG-Schutz mit der Bezeichnung Hybrid Slat Fence (HSF) und eine speziell entwickelte Unterboden- und IED-Minenschutzlösung mit entsprechenden energieabsorbierenden Sitzen liefern. Die Lieferungen im Rahmen dieses Vertrags werden im Januar 2022 beginnen und bis 2026 andauern.Dan Ziv, CEO von Plasan, sagte: „Dieser Vertrag ist ein wichtiger Meilenstein in Plasan´s Arbeit für den VCR während der letzten Jahre und ein bemerkenswerter Beweis für Plasan´s einzigartige Fähigkeit, seine Technologie und Lösungen an spezifische Plattformen und Kundenbedürfnisse anzupassen. Plasan ist stolz darauf, an diesem prestigeträchtigen Programm des spanischen Verteidigungsministeriums teilzunehmen und wird weiterhin eng mit TESS DEFENCE S.A. zusammenarbeiten, um die erfolgreiche Umsetzung des VCR-Programms sicherzustellen."Informationen zu Plasan Sasa Ltd:Plasan ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das auf dem Gebiet der Überlebensfähigkeit von Land-, Luft- und Seefahrzeugen für den Verteidigungsmarkt tätig ist. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung und Lieferung von passiven Panzerungs-Technologien und -Lösungen für eine breite Palette von Rad- und Ketten-Kampffahrzeugen spezialisiert. Das Unternehmen arbeitet auch auf dem Gebiet fortschrittlicher Technologien für Landmanöver, einschließlich unbemannter Bodenfahrzeuge und Robotiklösungen.Bitte besuchen Sie uns unter http://www.plasan.comFolgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/615906/) , YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCw7ZGfOE0i9ASk4j6T1sWjQ), Twitter (https://twitter.com/Plasan_Int)Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Meirav Ofir, Marcom or Ria Luhmann-Bergermiravo@plasan.com rial@Plasan.comPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1739094/Plasan_VCR_Dragon.jpgPressekontakt:Meirav Ofir,Marcom,+972-54-2872368; Ria Luhmann-Berger,+49-172-9122105Original-Content von: Plasan Sasa Ltd., übermittelt durch news aktuell