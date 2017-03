Plaque-Psoriasis: Neue Therapieoption seit 1. März verfügbar

Bad Homburg (ots) - Seit dem 1. März 2017 stellt Lilly Deutschlandden Hautärzten in Deutschland eine neue Behandlungsmöglichkeit fürErwachsene mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis, diehäufigste Form der Schuppenflechte, zur Verfügung. Wie dasUnternehmen mitteilte, wurde der Wirkstoff Ixekizumab im April 2016in der EU zugelassen und ist nun seit März dieses Jahres inDeutschland verfügbar.Mit der neuen Therapieoption erweitert Lilly Deutschland seinIndikationsspektrum und engagiert sich künftig auch im BereichDermatologie. Das Unternehmen verfügt über eine anerkannte Expertisebei chronischen Erkrankungen und forscht seit Jahren an wirksamenTherapien für einige der häufigsten Erkrankungen des Immunsystems, zudenen auch die Schuppenflechte zählt.Simone Thomsen, Geschäftsführerin von Lilly Deutschland, BadHomburg, betont: "Wir bei Lilly wollen das alltägliche Leben derMenschen positiv verändern. Dafür haben wir uns unter anderem derErforschung, Entwicklung und Herstellung qualitativ hochwertigerMedikamente verschrieben. Wir freuen uns, Menschen mitSchuppenflechte künftig bei ihrem Therapieziel, einer möglichsterscheinungsfreien Haut, unterstützen und somit auch ihreLebensqualität im Alltag verbessern zu können."Denn trotz der bereits zur Verfügung stehendenBehandlungsmöglichkeiten erreichen viele Psoriasis-Patienten damitihr erhofftes Ziel, eine möglichst erscheinungsfreie Haut(1), nochnicht. Es besteht daher der medizinische Bedarf an neuenTherapieoptionen, um die Versorgung der Patienten zu verbessern. Dasneue Medikament wird über eine Fertigspritze oder einen Fertigpen,der sich eng an Patientenbedürfnissen orientiert, in dasUnterhautfettgewebe injiziert.(2,3) Lilly arbeitete bei derDesignentwicklung des Pens mit mehr als 1.000 Patienten zusammen, umdie Injektionshilfe bestmöglich an ihre Bedürfnisse anzupassen.(4,5)Dieses Pen-Modell hat sich bereits in der Diabetes-Therapiebewährt(6), ein Bereich, in dem Lilly sich seit vielen Jahrzehntendurch Forschung und Entwicklung innovativer Arzneimittel undHilfsmittel für ein Leben so normal wie möglich engagiert.Über PsoriasisIn Deutschland leiden etwa zwei Millionen Menschen anSchuppenflechte, etwa 400 000 von ihnen an einer mittelschweren bisschweren Form.(7) Typischerweise zeigt sich die Erkrankung in Formvon Rötungen mit ausgeprägten Schuppungen der Haut, die häufig mitJuckreiz und Schmerzen einhergehen.(7) In zahlreichen Untersuchungenließen sich deutliche negative Auswirkungen auf die Lebensqualitätder Betroffenen nachweisen(8), die ähnlich schwerwiegend wie die beianderen Erkrankungen, wie z. B. chronischen Lungenkrankheiten,insulinpflichtigem Typ-2-Diabetes oder rheumatoider Arthritis,waren.(9) Die folgenden Medikamentengruppen stehen zur Behandlung derPlaque-Psoriasis aktuell zur Verfügung: Äußerliche Medikamente, wiez.B. Kortison-Präparate, und systemische Medikamente, zu denenkonventionelle Systemtherapeutika wie Fumarsäureester und Methotrexatgehören(7), sowie Biologika, die meist ein an der Entstehung derErkrankung beteiligtes Protein des Immunsystems hemmen.DEIXE00169Über LillyEli Lilly and Company gehört zu den global führenden Unternehmenim Gesundheitswesen. Wir verbinden Fürsorge mit Forschergeist, um dasLeben der Menschen weltweit zu verbessern. Gegründet wurde Lilly vorrund 140 Jahren von einem Mann, der sich der Entwicklung undHerstellung qualitativ hochwertiger Medikamente für Erkrankungen mitdringendem medizinischem Bedarf verschrieben hatte. Diesem Ziel sindwir bis heute treu geblieben. Überall auf der Welt arbeitenLilly-Mitarbeiter daran, Medikamente zu erforschen, die in derBehandlung einen Unterschied machen, und sie denjenigen, die siebenötigen, zur Verfügung zu stellen. Die Menschen bei Lilly helfen,Krankheiten und Behandlungsmöglichkeiten besser zu verstehen undviele von ihnen engagieren sich auch persönlich für das Gemeinwohl.Wenn Sie mehr über Lilly erfahren wollen, besuchen Sie uns aufunserer Website unter www.lilly-pharma.de.(1) Augustin M et al. Arch Dermatol Res 2016; 308: 389(2) Taltz®-Fertigpen Gebrauchsinformation. Stand Oktober 2016(3) Taltz®-Fertigspritze Gebrauchsinformation. Stand Oktober 2016(4) Callis Duffin K et al. Medical Devices: Evidence and Research2016; 9: 361-369(5) Bagel J et al. J Am Acad Dermatol 2016; 74(5) (suppl 1); AB245(6) Lilly data on file(7) Augustin M et al. Versorgung der Psoriasis in Deutschland -Fakten 2014. Hamburg: IVDP 2014, 6-36(8) Mahler R et al. J Cut Med Surg 2009; 13: 283-293(9) Rapp SR et al. 